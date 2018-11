L'horoscope du 11 novembre 2018

publié le 11/11/2018 à 06:52

Bélier

Vous serez mécontent de tout 1er décan et il sera donc difficile de vous dérider. Il est conseillé à vos proches de ne pas chercher à vous faire changer d'humeur. Vous êtes de ceux qui ne peuvent pas faire autrement que d'aller au bout, au fond, afin de pouvoir remonter plus rapidement. Et bien entendu, la rencontre Lune-Saturne ne durant que quelques heures, vous retrouverez vite le sourire. Sauf peut-être si vous êtes né précisément le 26 mars (dissonance Soleil-Saturne exacte).

Taureau

La conjoncture est des plus rassurantes parce qu'elle révèle que vous avez des certitudes en ce qui concerne votre compatibilité avec celui/celle que vous aimez. Ou avec certaines personnes de votre entourage proche : vous avez le sentiment d'appartenir à la même famille, et seul quelques natifs du mois d'avril pourraient avoir des doutes, et encore : Uranus a entamé une marche arrière qui va durer jusqu'en mars et qui va vous permettre de considérer votre situation sous un angle différent.

Gémeaux

Vous ne serez pas fan de la conjoncture de ce dimanche, qui vous demande d'être sage comme une image et de ne pas dépenser votre argent sur le web ou ailleurs. Par exemple, si vous vivez dans une grande ville où les magasins sont ouverts le dimanche (ce que tout vrai Gémeaux apprécie beaucoup) vous devrez vous faire violence pour ne pas aller lécher les vitrines des magasins et vous lancer dans des dépenses inutiles. Je vous l'ai déjà dit, acheter vous intéresse souvent bien plus que ce que vous achetez !

Cancer

Encore une vacherie de Saturne envers ceux du 1er décan nés après le 27 juin : un choix vous turlupine depuis plusieurs mois, mais plus pour très longtemps. Saturne a repris de la vitesse et ne sera plus opposée à votre Soleil à partir de fin novembre (pour ceux qui sont nés autour du 27 juin). Vous n'avez pas eu une année facile, en comparaison 2019 vous semblera une sorte d'oasis de tranquillité. Vous aurez quelques soucis financiers, mais rien qui vous empêche de dormir.

Lion

3ème décan, il se peut que vous soyez épuisé, vous n'avez pas été épargné par les planètes depuis fin octobre. Mais vous allez lever le pied la semaine prochaine. A partir de jeudi, Mars cessera de s'opposer à vous et de créer des rapports de force épuisants. Elle entrera enfin en Poissons, après avoir occupé le Verseau (votre signe opposé) depuis le mois de mai ! On vous en demandera moins, et du coup vous aurez certainement envie de donner plus (mais sans vous fatiguer !).

Vierge

Une journée comme vous les aimez, mais seulement si vous êtes du 1er décan, né avant le 3 septembre. Vous êtes conforté dans votre vision de l'avenir. Un avenir où le progrès pourrait jouer un rôle important, le progrès technologique pour certains. Dès mars 2019 vous pourrez développer certains outils qui vous deviendront vite indispensables parce qu'ils boosteront votre activité, mais cela ne concernera que ceux qui sont nés en août. Pour ceux de début septembre aussi, mais ce sera surtout en 2020.

Balance

1er décan, vous serez morose, enclin à vous culpabiliser de ne pas avoir été à la hauteur par le passé... Et si votre jugement sur vous-même était trop sévère ? C'est un peu ce que dit la conjonction de la Lune et de Saturne qui va durer quelques heures aujourd'hui. Vous vous interrogerez sur ce que vous pensez être un échec et vous vous regarderez avec beaucoup de dureté. Pourquoi tant de cruauté à votre égard ? Ne pouvez-vous pas vous dire que vous avez fait ce que vous pouviez ?

Scorpion

Un dimanche un peu triste, un peu vide peut-être, la rencontre de Lune et Saturne indiquant que vous aurez tendance à vous isoler, même si c'est votre anniversaire. Mais cette rencontre Lune/Saturne ne durera que deux ou trois heures dans la journée et le reste du temps vous vous sentirez moins seul (surtout 1er décan). D'ailleurs, à votre manière, vous irez vers les autres mais sans leur laisser penser un seul instant que vous pourriez avoir besoin de leur présence. Du grand art !

Sagittaire

L'association Lune-Saturne n'aura pas le même sens pour vous, elle peut juste raviver votre avidité naturelle pour ce qui est bon. Aussi, gare aux excès. Comme je vous l'ai souvent dit, vous ne vous posez pas toujours de limites quand il s'agit de vos plaisirs. Malgré tout, Saturne se trouvant dans le coup, il est possible que vous soyez obligé de faire attention et de ne pas vous laisser aller à votre gourmandise habituelle, sous peine de problèmes de santé.

Capricorne

C'est chez vous que la Lune croise Saturne, dans un contexte où l'amitié et les soutiens sont en vedette. Mais, né en décembre, vous vous sentirez abandonné. Ou fatigué. Ou découragé. Avec Saturne ça peut même être tout ça en même temps, d'autant plus que le Soleil en Scorpion n'est pas foncièrement optimiste. Vous pourriez descendre assez bas dans le pessimisme sous cette conjoncture, mais seulement pendant quelques heures, heureusement.

Verseau

On pourrait se demander si vous ne faites pas semblant d'être distrait, et si vous ne jouez pas ce personnage qui amuse les autres par son manque de repères dans le temps ou dans l'espace. Cependant, beaucoup ne jouent pas et seront, comme souvent, perdus dans leurs pensées, isolés par tout ce qu'ils ont à réfléchir, à analyser, à ranger dans un coin de leur tête pour le ressortir plus tard. Né après le 13 février, Vénus et Mars éclairent votre vie affective, votre coeur bat plus vite.

Poissons

Lune-Saturne sont vos alliées 1er décan, vous avez noué cette année de solides amitiés sur lesquelles vous pouvez compter, autant qu'ils comptent sur vous. Mais soyez réservé si vous êtes du 2e décan né autour des 4 et 5 mars, je vous rappelle que Mercure et Neptune sont fâchées et qu'on peut chercher à vous influencer, à vous soumettre ou que vous-même pouvez commettre une erreur de jugement, sur une situation ou sur une personne avec qui vous êtes en relation.