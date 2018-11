L'horoscope du 12 novembre 2018

publié le 12/11/2018 à 06:24

Bélier

Vous recevez de bons influx de Jupiter qui vous vaudront une saine colère, 1er décan, car elle va se trouver fâchée avec Mars. Une injustice vous fera bondir. Elle peut vous toucher personnellement, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une injustice faite à un groupe ou à une communauté voire une corporation à laquelle vous appartenez. Jupiter représente la loi et il est possible qu'une loi qui vous semble injuste soit promulguée ou l'ait été très récemment.

Taureau

Clap de fin pour la dissonance de Mars, à partir de jeudi le 3e décan du signe retrouvera peu à peu sa tranquillité intérieure après des moments forts de café. Mars entrera en Poissons et cela boostera les relations des Taureau du 1er décan ; nous en reparlerons jeudi. 3e décan, le Soleil s'oppose à vous toute la semaine, cela peut vous valoir des invitations, une participation à un événement comme un congrès, un colloque, ou une importante réunion professionnelle.

Gémeaux

Vous serez sensible à la dissonance Mercure-Neptune de la semaine. Une énième promesse non tenue, encore un job qui ne marche pas, demandez-vous pourquoi. Demandez-vous aussi si cela ne vient pas de vous et de votre difficulté à accepter l'autorité des autres... Vous pouvez penser, par exemple, qu'ils feraient mieux de faire comme ceci ou comme cela et vous le leur dites. Erreur ! Le mieux serait de vous taire, ce n'est pas vos affaires, il est important de savoir rester à sa place.

Cancer

Né en juin, vous allez enfin pouvoir prendre la/les décisions qui s'imposent. Mars entre dans un secteur dont le but est de renforcer votre confiance en vous. Vous saurez ce que vous voulez et n'aurez pas d'états d'âme pour le dire à qui de droit. Ou alors vous ne direz rien parce que vous aurez décidé de ne pas bouger pour le moment. En tout cas, ce qui est important c'est que d'ici une petite quinzaine, vous pourrez mettre un point final à plusieurs mois d'hésitation.

Lion

Sauf si votre ascendant est sensible à la dissonance Mercure-Neptune, c'est une bonne semaine, surtout 1er décan. Toutefois, quelqu'un pourrait vous exaspérer ! Si vous êtes du tout début du signe, Jupiter est en harmonie avec vous et restaure l'image que vous avez de vous, toutefois Mars arrive en Poissons jeudi et sera en très mauvais termes avec Jupiter. On peut aussi vous réclamer de payer une facture toutes affaires cessantes, alors que vous estimez qu'il y a une erreur.

Vierge

Mercure étant votre planète, vous vous doutez que sa mésentente avec Neptune va vous affecter 2e décan. Vous penserez trop et pas dans la bonne direction. Essayez de ne pas penser votre problème comme d'habitude, envisagez-le sous un autre angle ou même prenez-le dans l'autre sens. Ce qui vous a échappé jusqu'alors pourrait bien se révéler, d'autant plus que l'aspect va durer une dizaine de jours, ce qui vous donnera l'occasion d'analyser la situation en profondeur.

Balance

3e décan, vous avez tout bon cette semaine grâce à Vénus qui repart en marche directe dans votre décan ; vous pourriez vous emballer pour quelqu'un. A moins que ça ne soit déjà le cas, mais comme Vénus était rétrograde vous n'aviez pas de nouvelle et vous pensiez que c'était terminé. Mais cela pourrait repartir de plus belle à partir de jeudi, et vous avez jusqu'au 2 décembre ; toutefois, ce sera très électrique et instable début décembre (fin du signe surtout).

Scorpion

Ça bouge cette semaine, et dans le bon sens pour vous puisque Mars quittera enfin l'électrique Verseau pour occuper les Poissons, où elle attirera l'attention sur vous. Nous en reparlerons jeudi, jour où elle entrera dans ce signe d'Eau où elle ne fera que quelques vagues quand elle sera dans le 2ème décan. Par ailleurs, Mercure arrêtera sa course, tout en étant en dissonance avec Neptune, alors attention aux erreurs de jugement, aux fausses bonnes idées et aux menteurs de tout poil.

Sagittaire

ll vous est conseillé de rester très prudent cette semaine si vous êtes du 2e décan. La dissonance Mercure-Neptune peut vous faire dire à peu près n'importe quoi. Cela peut aller de la forfanterie au mensonge, en passant par des idées totalement utopiques : vos proches se demanderont si vous n'avez pas fumé la moquette. Par ailleurs, 3e décan, Vénus reprend une marche directe vendredi et vos amours-amitiés seront de nouveau sur le devant de la scène.

Capricorne

Les influx solaires mettront vos amitiés et alliances au 1er plan, 3e décan, et Mars cessera de vous mettre la pression. 1er décan il peut y avoir un petit déplacement. En tout cas l'entrée de Mars en Poissons ce jeudi vous incitera à bouger davantage, à ne pas rester assis à votre bureau ou sur votre canapé. Vous serez d'ailleurs sollicité par des clients ou par vos proches pour vous occuper davantage d'eux ; à moins qu'on ne vous confie un petit job supplémentaire.

Verseau

Vous serez certainement soulagé du départ de Mars jeudi, elle était chez vous depuis mai dernier et vous donnait l'impression de devoir vous battre pour tout ! Elle entrera en Poissons et le seul domaine pour lequel vous vous battrez sera celui de votre confort et de vos besoins financiers. Par ailleurs, Vénus repart en marche directe vendredi et si vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît mais qui s'était éloigné, il ou elle pourrait bien vous recontacter, ou revenir de voyage.

Poissons

L'événement sera l'entrée de Mars dans votre signe, dont nous reparlerons jeudi. Mais méfiez-vous de Mercure-Neptune sournoise et trompeuse, 2e décan. Ce n'est pas la première fois que ces deux planètes sont brouillées, c'est déjà arrivé en juin et en septembre et vous allez avoir du mal à démêler le vrai du faux sous cette conjoncture qui dure toute la semaine. A moins que vous n'ayez une grosse embrouille avec votre conjoint ou un membre de la famille.