L'horoscope du 10 novembre 2018

publié le 10/11/2018 à 06:32

Bélier

Vous ne serez plus très sûr de votre opinion sur quelqu'un ou de l'une de vos convictions, 2e décan. Vous vous demanderez si vous ne vous êtes pas fait rouler, si vous n'avez pas été trop naïf, ou trop séduit par une personnalité pour voir que cette personne est avant tout manipulatrice et qu'elle détourne la vérité. Mais vous pouvez aussi avoir des problèmes avec l'un de vos enfants adolescents qui n'arrête pas de vous raconter des bobards, mais vous n'êtes pas dupe.

Taureau

La dissonance Mercure-Neptune qui s'installe ne signifiera pas grand-chose pour vous. Mais surveillez avec attention vos placements à partir du mois prochain. Jupiter sera bientôt (à partir de mi-décembre) en dissonance elle aussi avec Neptune et là ce sera un aspect beaucoup plus important et parfois nocif. Il pourrait y avoir l'éclatement d'une bulle financière car nous retrouvons quasiment la même configuration qu'en mars 2000, lors de l'éclatement de la bulle "internet" liée aux nouvelles technologies.

Gémeaux

Vous serez plus sensible que d'autres à la discorde qui s'installe entre Mercure et Neptune. 2e décan, vous aurez l'impression de compter pour du beurre. Surtout à votre travail - si vous en avez un - où vous aurez un total sentiment d'inutilité. Ou alors vous aurez affaire à un supérieur qui vous maltraitera, pas loin du harcèlement. Dans ce cas, n'hésitez pas à aller voir votre délégué et même à en parler aux personnes qui sont au-dessus de celui ou celle qui agit comme un tyran.

Cancer

Contrairement aux autres signes, pas de gros soucis liés à la dissonance Mercure-Neptune. Sauf quelques détails que vous monterez vous-même en épingle. Ce qui est tout de même dans vos habitudes car vous êtes de nature à tout amplifier. Il y a cependant une chose qu'il faut que vous surveilliez, ce sont les petites blessures courantes qui peuvent s'infecter si vous ne les nettoyez pas bien, les tendinites et autres douleurs qui pourraient vous gêner au quotidien.



Lion

Vous aimez les belles choses, les marques, mais vous appréciez aussi beaucoup l'ordre, or il y aura du désordre, rien ne sera à sa place jusqu'au 23 novembre. Et comme l'aspect responsable (dissonance Mercure-Neptune) est durable, on peut se demander dans quel domaine cela va s'appliquer pour que cela vous ennuie pendant plusieurs jours : probablement une question d'argent ou qui touche à vos biens personnels. On vous aura fait une promesse dans ce domaine et vous ne serez pas certain qu'elle sera tenue.

Vierge

La conjoncture est ennuyeuse pour le 2e décan, surtout dans le domaine des relations familiales ou avec votre conjoint. Une mauvaise habitude revient, ou menace de revenir et vous ne savez pas quoi faire pour gérer le problème, d'autant plus qu'il va durer jusqu'au 23 novembre et qu'en décembre, c'est Jupiter qui sera à la place de Mercure et sera en dissonance avec Neptune. Un aspect que nous avons déjà vécu en mars 2000, lors de l'éclatement de la bulle internet.

Balance

Quelqu'un de votre entourage, l'un de vos proches, a totalement perdu votre confiance et vous ne savez pas si vous pourrez lui redonner un jour. Il ne s'agit probablement pas de votre partenaire, ami ou conjoint (quoique), mais peut-être de l'un de vos enfants qui ne cesse de vous prendre pour un idiot et de vous raconter des histoires que vous ne pouvez pas croire. D'ailleurs, votre intuition s'est exercée, malgré vous, à détecter ses mensonges.

Scorpion

Mercure a atteint le 2e décan du Sagittaire et se trouve hélas en mauvais termes avec Neptune. Attention aux erreurs dans vos comptes, aux vols ou aux pertes. Pas forcément de grosses sommes, mais vous serez mécontent ; cela peut très bien se passer aujourd'hui, comme cela peut se passer un autre jour car Mercure sera toute la semaine prochaine et une partie de celle d'après dans la même dissonance avec Neptune. On peut aussi beaucoup râler à cause d'un impôt supplémentaire ou d'un problème de ce genre.

Sagittaire

2e décan, Mercure va donc stationner en formant un aspect perturbant avec Neptune. Vous ne saurez pas quoi penser d'une situation délétère et répétitive. Il se trouve que cette situation ne vous est pas inconnue, il s'agit d'un problème structurel d'instabilité personnelle ou professionnelle. Mais vous pouvez aussi avoir un malade dans votre famille (une maladie dégénérative ?) ou être vous-même souvent déprimé ou soumis à l'influence de quelqu'un.

Capricorne

Vous trouverez qu'on vous prend pour un idiot car vous sentirez que le discours qu'on vous tient est destiné à vous faire prendre des vessies pour des lanternes. On cherche à vous manipuler, voilà ce que vous risquez de penser avec la dissonance entre Mercure et Neptune qui s'installe et va durer toute la semaine prochaine. Toutefois, il se peut aussi que cet aspect vous permette d'ouvrir les yeux sur quelqu'un de votre entourage qui vous raconte des histoires.

Verseau

N'est-ce pas à vous-même que vous mentirez, natif du 2e décan ? En tout cas soyez vigilant et ne laissez pas passer les idées utopiques qui vous viendront en tête. C'est surtout du côté de l'argent que vous risquez de ne pas être dans la réalité : vous penserez pouvoir gagner des mille et des cents avec l'un de vos projets, mais gardez les pieds sur terre. Oui, cela peut arriver, mais ce sera rarissime ; le plus souvent, vous vous ferez des idées ou vous croirez en certaines promesses.

Poissons

Neptune est dans votre signe, aussi méfiez-vous d'autant plus de son désaccord avec Mercure : il peut fausser votre jugement sur une personne que vous aimez. Vous pourriez vous tromper sur toute la ligne et lui attribuer des qualités qu'il ou elle n'a pas. Ou alors, vous vous apercevrez que vous avez longtemps cru que cette personne était fiable et il s'avère qu'elle ne l'est pas et vous êtes terriblement déçu. Vous vous demandez comment vous avez pu y croire.