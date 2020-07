L'horoscope du 13 juillet 2020

publié le 13/07/2020 à 05:30

Bélier

Une bonne semaine 2ème décan, vous déborderez d'énergie, peut-être grâce à quelqu'un qui saura vous stimuler en vous mettant au défi de dépasser vos limites. Mais veillez à ne pas vous mettre en danger, alors que Mars traverse votre décan : vous n'aurez peut-être pas conscience du risque que vous prenez et ça peut avoir des conséquences.

Taureau

Évidemment, tout dépend du rôle d'Uranus dans votre thème natal, mais vous pourriez être face à une situation contraignante, sur laquelle vous ne pouvez pas agir. Toutefois, on connaît votre ingéniosité et votre sens pratique, et je ne doute pas que vous allez trouver des solutions ou faire ce qu'il faut pour dépasser le problème 2ème décan.

Gémeaux

Vous avez toutes les chances de votre côté cette semaine, 2ème décan. Le plaisir, le bien-être et même l'amour pourraient être au rendez-vous au moins jusqu'au 27 juillet. Vénus revient chez vous, comme elle l'a déjà fait une partie du mois d'avril où, malgré le confinement vous avez peut-être pu nouer un lien qui revient au premier plan.

Cancer

Voilà une semaine qu'elle est sympa 1er décan, moins pour les deux autres. Surtout 2ème décan, vous serez semble-t-il très mécontent après votre conjoint ou un parent. Alors que le 3ème décan a du grain à moudre avec les dissonances du Soleil, de Jupiter et Pluton. On s'est montré très injuste à votre égard et vous ne le digérez pas.

Lion

Si vous n'étiez pas ennuyé par le contexte général, ce serait une excellente semaine, notamment pour le 2ème décan, même si d'importants changements se profilent. Ou sont déjà en cours : Uranus au zénith de votre zodiaque montre qu'il pourrait y avoir un changement de direction dans votre entreprise et cela peut tout bouleverser.

Vierge

Des moments chaleureux et conviviaux en début de semaine, avec de bonnes nouvelles pour les uns et un renouveau très attendu pour les autres ; les vacances peut-être ? Si c'est possible, bien sûr (prévisions écrites le 4 mai). 2ème décan, essayez de ne pas trop attendre de l'autre ou des autres en général, ils ne seront pas très attentifs à vous.

Balance

1er décan, la dissonance qui vous a ennuyé la semaine dernière se défait, une explication vous aidera à renouer le lien. 2ème décan, un petit coup de coeur est au programme. Vénus et Mars seront toute la semaine en harmonie, mais ce n'est pas forcément un coup de coeur amoureux ; vous pouvez tomber sous le charme d'un bel endroit.

Scorpion

Ça communique mieux chez ceux du 1er décan et donc on se comprend mieux. Mais 2ème décan, la semaine sera contrariante à cause d'un climat agressif au quotidien. Vous vous sentirez agressé par l'un de vos proches parce qu'il ou elle vous fera des remarques que vous prendrez mal. Essayez de rester indifférent si vous le pouvez.

Sagittaire

Une excellente semaine surtout pour le 2ème décan. Un accord pourrait être entériné, mais il est aussi possible que vous soyez séduit par une rencontre, faite ou à faire. Soit vous pourrez renforcer un lien existant, soit vous pourrez en créer un avec une personne qui vous semble correspondre à ce que vous attendez d'un/e autre.

Capricorne

Ça boume pour le 1er décan, mais ce sera moins facile pour le 2ème qui aura des démêlés avec quelqu'un de la famille. Toutefois, vous pouvez aussi faire des travaux chez vous ! Mars étant dans le secteur de la maison et de la famille qu'elle abrite, les deux situations sont envisageables, peut-être pas en même temps mais on ne sait jamais !

Verseau

Prévoyez une semaine excitante, comme vous les aimez, 2ème décan surtout. Ce que vous ferez vous plaira et vous communiquerez une énergie positive autour de vous. Vous aurez une impression d'accélération par rapport à un projet sur lequel vous êtes, et il est vrai que vous aurez probablement mis le turbo (semaine prochaine aussi !).

Poissons

2ème décan, préparez-vous à un beau développement personnel dans les deux ans qui viennent ; peut-être grâce à un nouveau centre d'intérêt ou à un nouveau boulot. Quoi qu'il en soit, il va y avoir du nouveau et cela vous ouvrira davantage sur les autres et sur le monde en général. L'information peut également vous intéresser davantage.