L'horoscope du 6 juillet 2020

publié le 06/07/2020 à 05:30

Bélier

1er décan, vous recevez encore Mars cette semaine, utilisez votre énergie à bon escient, c'est-à-dire pour vous mettre au boulot, ou reprendre le sport si vous êtes en vacances. Mais surveillez-vous, vous serez très impatient, très impulsif et irez trop vite.

Taureau

Vous aussi, 3ème décan, vous aurez la faveur du Soleil et de Neptune, vous pourrez compter sur des amis très proches et avec qui vous partagez des idées charitables. Avec cette conjoncture, vous aurez envie de faire le bien autour de vous.

Gémeaux

Né entre le 28 mai et le 1er juin, vous recevez la conjonction de Vénus, boostée par Mars. Votre coeur risque de battre plus vite, vous serez sous le charme de quelqu'un. Peut-être aussi que vous vous entendrez mieux avec votre conjoint...

Cancer

Une semaine un peu mouvementée pour ceux de juin. Vous provoquerez des disputes car vous ne vous gênerez pas pour dire ce que vous pensez, sans mettre de filtre. A moins que ça ne soit à vous qu'on dise des choses qui vous mettront très en colère.

Lion

Une bonne semaine dans le domaine affectif pour ceux du 1er décan. Amour et amitié en seront la pierre angulaire, mais vous n'exprimerez pas vos sentiments très clairement. Mieux vaut d'ailleurs ne rien dire, vous pourriez être maladroit.

Vierge

Le travail sera au premier plan en début de semaine, vous aurez quelque chose à faire dans l'urgence et cela vous stressera. Au lieu de vous énerver, demandez de l'aide. A deux vous irez plus vite et le travail sera mieux fait.

Balance

Vous hésitez beaucoup à donner une réponse à la proposition qu'on vous a faite récemment, mais vous saurez exactement quoi faire à la fin de la semaine. Mercure va stationner à partir de mercredi et vous obtiendrez alors de bons conseils (1er décan).

Scorpion

Le 3ème décan aura les faveurs des astres en fin de semaine, vous ferez une démonstration de la force de vos idées et opinions, vous impressionnerez les autres. On ne pourra d'ailleurs qu'être d'accord avec vous, tant vos intuitions seront les bonnes.

Sagittaire

Si le début de la semaine est positif et vous permet de concrétiser certains de vos projets 1er décan, l'ambiance sera plus floue et confuse entre jeudi et vendredi. Surtout 3ème décan, encore un coup de Neptune pour ceux nés autour du 12 décembre.

Capricorne

Vous serez encore contrarié 1er décan, vos objectifs seront difficiles à atteindre et vous demanderont plus d'efforts que prévu. Mais attention aussi à ne pas vous faire mal, vous pourriez être maladroit. Il y a par ailleurs, une probabilité de déménagement...

Verseau

Vous aurez tout pour vous cette semaine, surtout si vous êtes de janvier. Un accord, un contrat, voire une histoire de coeur pourraient prendre de l'importance. Plusieurs astres, dont Vénus et Mars, sont en phase avec vous et vous obtiendrez ce que vous voulez.

Poissons

C'est une semaine intéressante pour le 1er décan, qui va enfin être assez fort pour prendre une décision dans le domaine sentimental. Vous avez jusqu'à dimanche. Surtout si vous êtes né autour des 24 et 25 février, Mercure redevient directe.