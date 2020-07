L'horoscope du 8 juillet 2020

publié le 08/07/2020 à 10:57

Bélier

Ça bosse fort chez les natifs du 3ème décan, essayez d'économiser ou en tout cas de bien canaliser votre énergie de manière à ne pas vous sentir épuisé en fin de journée. Vous vous dépenserez sans compter et du coup vous serez crevé en rentrant chez vous.

Taureau

Vous ne supportez en général que les obligations que vous vous imposez vous-même et ce sera le cas aujourd'hui, probablement pour faire plaisir à l'un de vos proches. Cela vous fera râler parce que malgré tout vous auriez préféré n'avoir aucune contrainte.

Gémeaux

Patience si vous êtes du 2ème décan, c'est-à-dire né après le 30 mai, Vénus arrive chez vous samedi, munie des meilleures intentions pour faire battre votre coeur plus vite. La planète va rester en harmonie avec Mars jusqu'au 26 juillet, de l'or en barre !

Cancer

Espérons que l'orage n'éclatera pas, mais le 1er décan est encore furieux et si ce n'est pas contre quelqu'un en particulier, c'est contre une situation qui est collective. Du moins c'est comme ça que vous le sentez, mais c'est peut-être très subjectif.

Lion

Deux planètes vous regardent avec amitié 1er décan, il y a dans vos relations quelqu'un qui pourrait vous donner une bonne idée pour faire évoluer votre boulot. Il est vrai que ça n'a pas été formidable ces dernières années et là encore vous êtes face à un choix.

Vierge

3ème décan, vous avez un projet, peut-être immobilier qui semble être à l'arrêt depuis quelque temps. Mais il devrait se conclure normalement à la fin de cette année. Il a peut-être vu le jour en mars, mais vous avez été obligé de le mettre en attente.

Balance

La conjoncture qui ennuie le 3ème décan est en train de se défaire, vos craintes ne disparaîtront pas mais vous pourrez les ranger dans un coin de votre tête pour l'été. Il s'agit d'une rencontre entre Jupiter et Pluton qui a été mauvaise sur le plan social.

Scorpion

Des détails du quotidien vous irritent en ce moment : du retard dans les livraisons, on ne vous rappelle pas ou alors vous avez mal quelque part, 1er décan jusqu'au 15 juillet. Ce sont les influx de Mars en Bélier qui vous rendent impatient et irritable.

Sagittaire

2ème décan, Vénus sera face à vous à partir de samedi et son bon aspect avec Mars est de très bon augure pour vos amours, pour vos plaisirs, et votre épanouissement. En ce moment, ce sont ceux nés fin novembre et début décembre qui sont concernés.

Capricorne

Votre 3ème décan est toujours envahi par plusieurs planètes, et elles seront activées le week-end prochain. Vos inquiétudes risquent d'être accentuées sans vraie raison. En fait, c'est votre pessimisme naturel qui peut avoir gagné un peu de terrain.

Verseau

3ème décan, votre sens de l'anticipation est accentué, essayez de rester positif, de ne pas voir le verre à moitié vide. D'ailleurs, né fin janvier, votre situation évolue positivement, et plus vite que vous le pensez. Mais vous êtes quand même nerveux et impatient.

Poissons

1er décan, la Lune sera votre hôte à partir de 20 heures, cela vous promet une soirée des plus romantiques avec votre chéri/e ou alors devant un film du genre sentimental. Vous apprécierez les ambiances où l'émotion est à fleur de peau.