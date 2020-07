L'horoscope du 9 juillet 2020

publié le 09/07/2020 à 05:30

Bélier

On met la pédale douce si possible, surtout ceux du 1er décan. Vous avez un tigre dans votre moteur, une expression vieillotte mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Vous êtes prêt à tout et plutôt vindicatif. Si vous le pouvez, évitez de partir au quart de tour.

Taureau

C'est plutôt cool pour vous et surtout pour vos proches. Vous serez très amical et répondrez présent si on a besoin de vous. Mais l'inverse sera également vrai, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un coup de pouce, demandez (1er décan).

Gémeaux

1er décan, ça ne sera pas très clair dans votre tête et si un choix s'est présenté, même mineur, vous ne saurez pas quoi faire. La semaine prochaine sera bien plus propice. Cela dit, Vénus ne sera plus conjointe à votre Soleil, mais le doux climat demeurera.

Cancer

Pour beaucoup d'entre vous ce sera une journée top, vous vous sentirez appréciés et certains auront l'impression de compter davantage aux yeux des autres. Que ce soit réel ou imaginaire, cela n'a aucune importance : ce qui compte c'est ce que vous ressentirez.

Lion

Vous aurez un sentiment de manque, très normal étant donné qu'il y a un vide quelque part. Votre compte en banque ou une absence de travail en sont responsables. Cela concerne surtout le 2ème décan qui a pu avoir eu de mauvaises surprises récemment.

Vierge

Vous vous sentirez plus dépendant des autres que d'habitude et c'est un sentiment qui vous dérangera. Mais dites-vous que nous sommes tous plus ou moins dépendants et que les liens sont une forme de dépendance, qu'ils soient affectifs ou professionnels.

Balance

Où que vous soyez aujourd'hui, en vacances ou pas en vacances, vous aurez besoin de travailler, de vous occuper, de manière à éviter le petit vélo dans votre tête. Notamment si vous êtes du 1er décan et né autour du 28 septembre.

Scorpion

Une bonne journée dans l'ensemble, vous serez en accord avec vous-même et même peut-être fier de vous. Et franchement, cela ne vous arrive pas très souvent. Vous êtes un tourmenté de naissance et surtout vous visez une perfection qui n'existe pas.

Sagittaire

Pour vous, c'est le flou aujourd'hui et en dépit d'une bonne volonté évidente, vous aurez du mal à faire des choix, même ceux qui n'ont aucune espèce d'importance. En fait, vous n'en aurez pas envie, votre désir étant de laisser les choses se faire.

Capricorne

Vous qui êtes un peu taiseux de nature, on ne pourra pas vous arrêter aujourd'hui, vous serez bavard et commenterez tout, l'actualité familiale comme l'actualité tout court. Il est vrai que certains sont en train de lever des barrières qui les isolaient des autres.

Verseau

Il y a vraisemblablement encore une mise au point à faire et elle concerne votre argent, votre rémunération peut-être. A moins que vous n'ayez prévu une dépense. Né en janvier, vous pourriez être assez impulsif dans ce domaine en ce moment.

Poissons

Vous serez plus dans vos rêves que dans la réalité aujourd'hui, attention à ne pas croire en des situations qui n'existent que dans votre imagination, surtout né fin février. Cela dit, la plupart des Poissons seront dans cet état d'esprit entre aujourd'hui et demain.