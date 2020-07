L'horoscope du 10 juillet 2020

publié le 10/07/2020 à 05:30

Bélier

Un problème familial vous préoccupe depuis quelque temps déjà, 1er décan. Il va éventuellement falloir aborder un sujet sensible à propos de l'un de vos enfants. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint sur cette question.

Taureau

Mercure stationne dans votre secteur de communication, c'est peut-être sur une affaire commerciale ou sur une négociation que vous devez prendre une décision rapide. En tout cas si on attend une réponse de vous, patientez jusqu'à la semaine prochaine.

Gémeaux

1er décan, c'est à propos d'une question financière qu'il faudra dire franchement ce que vous pensez, au risque de vous disputer assez fort avec votre interlocuteur. Il semble que vous parlerez trop vite et que vous pourrez heurter la sensibilité de l'autre.

Cancer

Mercure stationne à présent dans votre 1er décan, c'est l'affaire d'une semaine à peu près qui devrait vous permettre de faire le point avec l'un de vos proches. Il vous est aussi demandé, par rapport à certaines situations, d'être un peu moins naïf et crédule.

Lion

Mercure vous invite à réfléchir non pas à vous et à votre situation mais plutôt à la situation générale, celle du pays ou celle de la planète qui vous trouble beaucoup. Ne soyez pas trop idéaliste, vous pourriez avoir des idées un peu irrationnelles.

Vierge

C'est un projet que vous devrez examiner sous tous les angles pendant la station de Mercure 1er décan, il serait peut-être intéressant de le repenser différemment. Et même s'il n'y a rien à modifier, vous aurez ainsi la certitude d'avoir tout vérifié.

Balance

Vous avez quelques jours pour faire le compte de tout ce que vous faites pour les autres et de tout ce que vous ne faites pas pour vous. Le constat devrait vous faire réfléchir. Je vous en parle souvent de cette tendance, qui est plus forte actuellement.

Scorpion

Une petite pause d'une semaine vous sera nécessaire pour savoir si vous pouvez donner votre confiance à une personne que vous avez rencontrée récemment. Autant dans le cadre professionnel qu'affectif. Vous vous poserez aussi des questions sur un proche.

Sagittaire

Vous n'aimez pas quand rien ne bouge, et c'est ce que fait Mercure stationnaire. Oui, il faut réfléchir avant d'agir, le temps de faire la différence entre le bien et le mal. Entre le bon et le mauvais, entre le productif et le contre-productif !

Capricorne

Mercure étant face à vous, il se peut que vous ayez demandé à un proche de réfléchir à un choix qu'il doit faire et qui pourrait avoir des répercussions sur vous. Si vous devez attendre sa réponse, cela ne devrait prendre que huit ou dix jours tout au plus.

Verseaux

Pour vous, la réflexion prend souvent la forme d'une évidence : vous savez ! Mais en l'occurrence, vous ne saurez pas dans l'immédiat quel conseil vous devez écouter, ou si vous pouvez vous permettre de donner un conseil à un proche : un frère, une sœur... À priori, cela concerne une question touchant le travail, mais aussi la santé, le soin.

Poissons

L'objet de toutes vos pensées pendant quelques jours ce sera vos enfants ou l'un d'entre eux. Il faudrait qu'ils puissent partir en vacances, mais est-ce possible ? C'est, éventuellement, la question que vous vous poserez et que vous poserez aussi à vos proches, ceux qui seraient susceptibles de les accueillir pendant que vous travaillez.