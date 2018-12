L'horoscope du 13 décembre 2018

publié le 13/12/2018 à 05:46

Bélier

Vous aurez une intuition et une imagination décuplées aujourd'hui, mais vous ne voudrez pas les écouter parce que ce que vous entendrez ne vous plaira pas. Du coup, vous risquez de ne pas être à la hauteur dans une discussion et de décrocher parce que vous ne vous êtes pas exprimé quand vous en aviez l'occasion. Cela concerne le 1er décan, qui doit aussi faire attention à ne pas croire aux mensonges de certains et ne pas écouter non plus les rumeurs et autres ragots.

Taureau

Vous avez toujours la tête dans les histoires d'argent, 1er décan pour le moment, et il vous est conseillé de ne pas anticiper le pire, tout en restant pragmatique. C'est une de vos qualités que d'avoir beaucoup de bon sens, allié parfois à une intuition particulière que, malheureusement, vous n'écoutez pas toujours. Cela pourrait être le cas aujourd'hui si vous êtes né avant le 27 avril. Né après le 27, Vénus est face à vous et vous vaut une offre : fumer le calumet de la paix (par exemple).

Gémeaux

Né en mai, on reprochera de ne faire les choses qu'à moitié. C'est souvent un des problèmes des Gémeaux, très forts pour démarrer, moins pour poursuivre. Et ce, dans tous les domaines ! En amour par exemple : vous appréciez beaucoup le début d'une relation, quand on ne se connaît pas encore très bien et que tout est à découvrir chez l'autre. Et quand vous avez l'impression de bien le/la connaître, vous êtes moins " accro " et parfois la relation ne vous intéresse même plus.

Cancer

Incroyable mais vrai, c'est une bonne journée pour le 1er décan ! Ce soir, l'entente entre Lune et Vénus ne peut que vous voir plus ouvert et détendu côté relation. Vous le savez, Saturne est passée par là et vous a faire perdre toute confiance en l'autre ou en la stabilité de votre relation ; à moins que vous n'ayez découvert que l'autre vous ennuyait, que vous n'aviez pas envie de continuer. Mais né avant le 2 juillet, Saturne n'est plus que l'ombre d'elle-même !

Lion

Vous trouverez les autres et votre conjoint en particulier, trop sensibles et même susceptibles. Mais demandez-vous si vous n'attendez pas trop de lui ou d'elle. Il se peut aussi que vous soyez trop ferme sur certains points et pas du tout sur d'autres : on trouvera que vous n'êtes pas logique et cette sensation d'être jugé sera déplaisante pour vous, qui admettez mal d'être remis en question. En outre, né vers les 29, 30 juillet, vous pourriez être mal à l'aise aujourd'hui, ou nostalgique.

Vierge

C'est toujours très sympa pour les natifs d'août et début septembre, vous pourriez être content de conclure une affaire qui vous a compliqué la vie récemment. Mais vous allez sûrement pouvoir tourner la page, à votre avantage aujourd'hui si vous êtes né fin août. Vous pourriez également être en contact avec quelqu'un qui vous fera de l'effet, soit parce qu'il ou elle aura de l'esprit, soit parce que vous serez attiré physiquement par cette personne.

Balance

Vous ne serez pas des foudres de guerre si vous êtes de septembre, vous trouverez que tout est difficile, compliqué, mais peut-être que vous serez mal organisé. Que vous aurez pris plusieurs rendez-vous en même temps et que vous aurez l'impression de courir après le temps toute la journée. Du coup, vous serez un peu épuisé en rentrant chez vous ce soir. En espérant pour vous que vous n'aurez pas autant de boulot à la maison !

Scorpion

Vous ne serez pas du tout mécontent de la conjoncture, 1er décan et même les autres n'auront pas de quoi se plaindre. Tout semblera vous réussir aujourd'hui. Ce sera à la fois grâce à un état d'esprit positif, à une attitude de gagnant, mais aussi aux graines que vous aurez plantées. Ceux de fin octobre seront encore mieux servis que les autres avec la présence de Vénus sur leur Soleil : vous serez rayonnant et aurez l'impression de plaire à tout le monde !

Sagittaire

Un coup de mou pour le 1er décan. Vous aurez du mal à vous concentrer, encore plus que d'habitude. Aussi ne faites rien qui demande beaucoup d'attention ! Vous aurez tendance également à survoler les choses, à voir des ensembles et à ne pas rentrer dans les détails, quitte à passer à côté de ceux qui sont importants. Mais vous pouvez corriger cette tendance, déjà en essayant de ne pas faire dix choses en même temps et ensuite en rechargeant souvent vos batteries (prenez plusieurs pauses).

Capricorne

Je ne dis pas que vous serez bavard, ce n'est pas dans votre ADN mais on vous fera des confidences, aussi vous serez bien obligé de dire ce que vous en pensez, voire de donner des conseils. Surtout écoutez votre intuition, elle est en bonne forme en ce moment grâce à Mercure en Sagittaire (secteur 12). Par ailleurs, si vous êtes né autour des 28, 29 décembre, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez de nombreuses affinités, plutôt amicales.

Verseau

Si vous êtes du 1er décan, né après le 27 janvier, Jupiter reprend des forces et vous donne des idées. On dirait que vous avez plusieurs projets en préparation. Il y en a un gros, représenté par Jupiter, mais aussi plusieurs petits qui pourraient vous rapporter et qui sont représentés par Mercure. Ce sont peut-être juste des idées dont vous parlerez à quelqu'un lors d'un rendez-vous, ou que vous garderez pour vous, ce qui est moins bien car vous manquerez d'esprit critique.

Poissons

La Lune a rendez-vous avec vous, 1er décan, attention à une tendance à la dispersion et surtout à adopter le point de vue du dernier qui a parlé. D'ailleurs, vous aurez certainement une discussion aujourd'hui, éventuellement avec un collègue ou l'un de vos supérieurs et vous vous laisserez impressionner. Mais vous ne serez pas nombreux à être sensibles à cette conjoncture (début du 1er décan). Né autour du 25 février, Vénus est en phase et vous êtes à l'aise partout où vous allez.