L'horoscope du 12 octobre 2020

publié le 12/10/2020

Bélier

Pour vous, les prochains jours seront marqués par la dissonance Mars/Jupiter, dont on sait qu'elle produit de l'injustice. 3ème décan, vous serez furieux. Si ce n'est pas déjà le cas, étant donné que Mars recule dans votre signe (né autour des 10, 11 avril en particulier). Côté coeur, si vous êtes en couple, soyez un peu indulgent envers votre partenaire, il/elle se sent insécurité en ce moment et aurait besoin d'être rassuré... Or, c'est quelque chose que vous ne savez pas très bien faire !

Taureau

La semaine sera favorable à votre vie professionnelle ; si vous cherchez du boulot, natif de fin avril, début mai, un proche peut vous rendre un inestimable service. Cette personne pourrait vous brancher sur quelqu'un qui cherche un collaborateur dans votre genre, ou alors c'est vous qui trouverez tout seul, peut-être grâce à une annonce sur internet et vous serez content de vous. La nouvelle Lune du 16 parle en effet de réalisation dans le travail, mais elle est très mal aspectée. Peut-être pas généreuse du côté du salaire ?

Gémeaux

Vous aussi vous serez marqué par la nouvelle Lune de vendredi, elle vous ouvrira d'agréables perspectives, mais vu ses aspects, ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Vous pourriez être très content s'il n'y avait pas un délai, une attente à respecter, mais le timing aura tendance à gâcher votre joie. Toutefois, certains peuvent aussi être dans un imbroglio avec ou à cause de l'un de vos enfants. Faites-le parler si vous sentez qu'il y a un problème ...

Cancer

La dissonance Mars/Jupiter touche votre 3ème décan et sera présente toute la semaine. Si vous voulez faire de l'autorité, sachez préserver la sensibilité d'autrui. Le problème avec Mars en Bélier, c'est que vous aurez tendance à ne pas prendre de gants et à décider de tout, tout seul dans votre coin, sans en référer à quiconque. Or ce n'est pas ce qu'on attend de vous en période Balance où les décisions doivent se prendre en famille ou alors de manière collégiale, avec une équipe.

Lion

2ème décan, le problème de communication évoqué hier va durer toute la semaine. Marchez sur des oeufs et prenez des gans quand vous devez vous exprimer. Bien sûr, cela dépend avec qui : si vous devez " tenir " l'un de vos enfants, c'est sûr qu'être très ferme, voire inflexible, peut aider. Mais si vous êtes avec un proche adulte ou même avec un client, surveillez le ton que vous employez, d'autant plus que vous ne serez peut-être pas conscient de votre façon de parler.

Vierge

Vous serez à l'abri des dissonances des prochains jours, sauf peut-être lors de la nouvelle Lune du 16 qui mettra l'accent sur un problème financier non résolu. Il se peut que vous ne parveniez pas à le régler pour l'instant, mais je pense qu'avec l'aide de la conjonction Jupiter/Pluton (déjà active d'ailleurs), les choses devraient s'arranger rapidement, avant la fin du mois ou au plus tard début décembre. Cela ne devrait être ressenti que par ceux du 3ème décan, en principe.

Balance

Une semaine de nouvelle Lune, elle a lieu dans votre 3ème décan le 16, et elle n'est pas facile. Un problème familial semble sans solution pour le moment, peut-être pour des raisons financières. Cependant, certains d'entre vous ont fondé quelque chose cette année et si c'est votre cas, vous devriez mettre le turbo car vous pourrez faire avancer les choses, qui ne vont pas assez vite selon vous. De plus, quelqu'un (un partenaire financier ?) pourrait se mêler de vos affaires et c'est peut-être cette personne qui crée du désordre.

Scorpion

Les prochains jours seront marqués par la station et la rétrogradation de Mercure dans votre 2ème décan. Il va falloir être patient si vous attendez une réponse. Mais il peut s'agir de bien d'autres choses, d'un travail à faire et qui vous demande de vous focaliser dessus, à l'exclusion de toute autre chose. Ou alors, si vous êtes né autour du 3 novembre, il se peut que vous soyez très soucieux de la santé d'un proche que vous aimez tout particulièrement, mais plus un/une amie qu'un parent. Quoique, il peut s'agir d'un frère ou d'une soeur.

Sagittaire

Il y a une mésentente entre Mars et Jupiter cette semaine, tenez-en compte parce que vous risquez d'être en colère à propos d'argent que vous devez ou qu'on vous doit. Ce n'est peut-être pas nouveau d'ailleurs pour ceux de la fin du 2ème décan et du début du 3ème (nés autour des 11, 12, 13 décembre). De toutes les manières, il y aura de l'orage dans l'air parce que peut-être que vous serez un peu trop exigeant et inflexible avec ceux qui vous entourent. Est-ce vraiment nécessaire ?

Capricorne

Vous aussi serez sensible à la dissonance Mars/Jupiter, 3e décan, apparemment le problème viendra de vous et d'une tendance à être un peu trop autoritaire. Vous donnerez l'impression d'agir sans ressentir la moindre émotion et il est vrai que vous les dissimulerez tellement bien qu'on ne les captera pas et que vous semblerez froid et déterminé. 2ème décan, vous attendez peut-être qu'on vous envoie un document ou qu'on tienne une promesse ; patientez au moins jusqu'au 14/11.

Verseau

La nouvelle Lune du 16 sera difficile, mais pas pour vous. En réalité, s'il elle provoque des blocages vous vous en ficherez éperdument et vous les dépasserez Vous êtes dans une période (la Balance jusqu'au 23) où vous n'avez qu'une envie c'est d'en faire toujours plus et de dépasser vos limites, et tout ce qui peut vous limiter venant des autres. Et comme vous avez d'excellentes armes, vous vous sentirez en position de force quoi qu'il se passe (3ème décan principalement).

Poissons

C'est une semaine plutôt positive, surtout dans le domaine affectif, laissez les autres se disputer, sortez, voyez du monde et attendez-vous à des rencontres, surtout si vous êtes né début mars. Mercure et Vénus vous envoient de bons influx, d'autant plus que Vénus est face à vous et se trouve également en phase avec Uranus. Vous pourriez être surpris de vous trouver des affinités avec quelqu'un ou alors de retrouver une harmonie avec votre partenaire habituel.