L'horoscope du 10 octobre 2020

publié le 10/10/2020 à 05:15

Bélier

Vous n'êtes pas au top, surtout si vous êtes du 2ème décan né autour des 8, 9 avril. Quelque chose vous tracasse, une histoire administrative ou même un procès. Jupiter (qui représente, entre autres, la Justice) a en effet occupé le zénith de votre zodiaque toute l'année et a pu, pour beaucoup de Bélier, créer des situation injustes qui les ont obligés à se défendre, ou à se faire défendre. Cela se terminera la semaine prochaine pour le 2ème décan.

Taureau

Né début mai, un problème relationnel a pu vous surprendre, il pourrait venir (entre autres) du fait que vous avez eu un coup de coeur et que vous en êtes déstabilisé. Mais il y a d'autres interprétations, sachez-le (toujours né début mai) et dans certains cas, il va falloir probablement trouver un accord dans un conflit. Cela ne pourra pas se faire très vite, ce qui générera du stress en vous. Et pourtant vous ne vous stressez pas facilement en temps normal !

Gémeaux

Votre besoin d'affection est au premier plan, mais il arrive qu'il s'exprime autrement qu'en câlins ; votre demande peut s'être déplacée sur l'argent et du coup vous en avez sans cesse besoin car l'argent est volatile, vous le dépensez plutôt facilement (à moins d'un ascendant en Terre : Capricorne, Taureau). Si vous êtes de ceux qui sont continuellement dans le besoin d'argent, demandez-vous si vous avez eu assez d'amour et d'attention dans votre enfance.

Cancer

La Lune traverse votre 3ème décan et s'oppose aux planètes lentes, ne vous étonnez pas si vos humeurs passent par des hauts très hauts et des bas très bas. Elle s'oppose en début de journée à Jupiter, ce qui cause des excès (en haut, le plus souvent), puis elle va s'opposer à Pluton et à Saturne, ce qui peut causer au contraire de la déprime, mais très passagèrement. Par contre, 2ème décan, vous êtes parmi les mieux lotis, vos relations avec vos proches seront top et il peut même y avoir un petit flirt.

Lion

Né début août, vous subissez la dissonance de Mercure, active toute la semaine qui vient et il ne serait pas étonnant qu'une histoire familiale vous stresse beaucoup. Comme nous l'avons évoqué hier, il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un (un proche, un enfant) de totalement hermétique et cela ne peut que vous mettre en colère. En particulier né autour du 3 août. Mais heureusement, vous avez à côté de vous quelqu'un qui vous aime et vous tient le langage de la raison : cela vous aide.

Vierge

Vous faites partie des signes favorisés, d'ailleurs cette année a été plutôt bonne, sauf né autour du 13 septembre. Ce week-end, essayez de changer votre routine, c'est ce qui vous fera du bien. On sait que la routine vous sécurise, mais il faut sortir de temps en temps de votre zone de confort, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de la retrouver ! Sortez, voyez des amis si possible, faites quelque chose d'inédit, cela vous changera vraiment les idées et vous détendra.

Balance

En principe, un bon week-end pour vous, votre Soleil est encadré par Vénus et Mercure, il semble que vous pourriez avoir un excitant projet avec vos amis. Peut-être un simple dîner, mais dans des conditions spéciales ou avec des personnes que vous ne connaissez pas encore très bien. Cela concerne surtout le 2ème décan, qui aura aussi la possibilité de faire une bonne affaire ou de recevoir une petite somme que vous n'attendiez pas de sitôt.

Scorpion

Conjointe à votre Soleil, Mercure va y rester la semaine prochaine. Né début novembre, vous serez nerveux, anxieux, peut-être à cause d'une attente amoureuse. Vous aurez un rendez-vous qui pourrait être prometteur, la personne paraissant correspondre à votre idéal. Toutefois, Mercure étant toujours opposée à Uranus, gardez votre calme parce qu'il pourrait y avoir un changement de dernière minute, à moins que le rendez-vous ne soit reporté.

Sagittaire

Le Soleil et votre maître, Jupiter, sont fâchés aujourd'hui et demain, cela met encore une fois un problème financier au premier plan, en particulier 2ème décan. Heureusement, Jupiter est sur le point de passer au 3ème décan (semaine prochaine), votre 2ème décan ne sera donc plus concerné par ces questions matérielles. Parfois, il y a des problèmes de santé sous cette conjoncture, en particulier des soucis circulatoires provoquant de la tension.

Capricorne

Des problèmes avec l'autorité, 2ème décan ? C'est très possible car vous chercherez à avoir raison à tout prix et imposerez votre point de vue coûte que coûte. En particulier si vous êtes né autour du 9 janvier, mais tout le décan, voire tout le signe en aura des échos. Vous pourriez aussi trouver une décision prise par un parent très injuste et essayer de le faire changer d'avis de manière autoritaire. Mais en période Balance, ce n'est pas une bonne idée ; il faut être conciliant...

Verseau

Les influx de Mercure pourraient vous contrarier si vous êtes des derniers jours de janvier. Un rendez-vous datant d'hier ou même d'avant, ne s'est pas bien passé et vous en êtes encore tout remué. Vous anticipez le pire, alors que rien n'est sûr : vous n'avancez pas en terrain connu et stable en ce moment, il faut vous y faire et vous adapter ; si vous résistez, ce que vous vivez sera d'autant plus difficile à gérer. Pour l'instant, cela ne l'est pas trop, Uranus rétrograde, mais ça reviendra début 21.

Poissons

Vous êtes parmi les mieux servis ce week-end, pas de doute les loisirs et les plaisirs seront au rendez-vous, vous pourriez même découvrir un joli petit coin. Et vous aimez vous trouver dans la nature, en communion avec elle : vous êtes généralement un contemplatif... Par ailleurs, 2ème décan, Vénus vous regarde avec gentillesse et humilité : votre couple devrait bien se porter et si vous êtes en solo, il se peut que vous croisiez quelqu'un dont la discrétion vous séduira.