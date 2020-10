L'horoscope du 8 octobre 2020

publié le 08/10/2020 à 05:30

Bélier

Décidément, il vous est difficile d'être tranquille en ce moment, 2ème et 3ème décans. Mais vous êtes brave et vous affrontez courageusement les difficultés, bravo. Ne croyez pas que vous en avez encore pour des lustres, d'ici la fin de l'année vous aurez réglé pas mal de problèmes et seule Pluton demeurera, mais juste pour ceux qui sont nés après le 16 avril. Il se peut que, suivant votre année de naissance, vous ayez à repartir de zéro ou que des deuils jalonnent votre vie (personnes âgées puisque Pluton est en Capricorne).

Taureau

Vos relations avec l'un de vos proches, frère/soeur ou enfant adolescent, sont tout sauf faciles depuis quelque temps. Il se peut que vous vous sentiez rejeté, natif de fin avril, début mai. Parfois, c'est votre conjoint qui vous donnera cette impression et il vous est conseillé, dans ce cas, de ne pas vouloir le faire changer de comportement. C'est à vous de changer le vôtre et de vous éloigner (provisoirement) ; cela lui fera peut-être comprendre qu'il/elle tient à vous. Seule l'absence peut créer le manque.

Gémeaux

Pour vous aussi, la dissonance Soleil/Mars sera positive et dynamique. C'est dans le domaine relationnel, et surtout amical, qu'il peut y avoir du mouvement. Des personnes rencontrées avec qui vous aurez immédiatement un excellent contact, et cela autant dans la sphère professionnelle que personnelle. Toutefois, pour quelques-uns d'entre vous, Mars en Bélier peut créer des rivalités. Amicales, certes, mais quand même, vous n'aimerez pas trop ça !

Cancer

L'injuste configuration d'hier n'est pas terminée que déjà s'en prépare une autre, mais pour le 3ème décan. Une mésentente Soleil/Mars qui peut vous rendre un peu trop autoritaire et vous inciter à décider à la place des autres. Une attitude qui sera mal vécue par vos proches. Et si vous travaillez, vos humeurs ne passeront pas inaperçues de vos collègues et si vous avez des employés, votre mauvaise humeur leur retombera dessus. Soyez-en conscient !

Lion

3ème décan, vous avez de la chance, la conjoncture vous sourit et elle peut même vous donner des ailes. Ce que vous ferez ou déciderez vous plaira et vous communiquerez de l'énergie, de la bonne humeur dans votre environnement. Peut-être que conflits pourraient menacer autour de vous, mais Mars étant rétrograde ils ne devraient pas éclater ces jours-ci, tout en restant menaçants malgré tout. Ce sont de fortes énergies que vous saurez utiliser à votre avantage.

Vierge

Première partie du signe, né avant le 8 septembre, vous avez tous les avantages en ce moment : Vénus accentue votre pouvoir de séduction et Mercure vous permet d'être en contact avec d'intéressantes personnalités, des médecins, des scientifiques, des spécialistes dans un domaine particulier. Vos échanges sont donc très enrichissants et pourraient vous donner des idées pour vous réinventer, ce que beaucoup de Vierge nées autour des 2, 3, 4 septembre ont envie de faire.

Balance

Le Soleil entame une dissonance avec Jupiter qui risque de contrarier le 2ème décan. Vous penserez devoir vous justifier face à des critiques mais essayez d'en dire le minimum. Mieux encore, ne vous justifiez pas, normalement les faits devraient parler pour vous, exposez-les. Cela concerne surtout ceux nés après le 8 octobre qui peuvent aussi, dans un autre domaine, constater qu'ils ont pris du poids (des kilos) ou qui ont un problème avec leur propriétaire, voire avec la co-propriété s'ils sont chez eux.

Scorpion

La conjoncture risque d'augmenter votre charge de travail, il va falloir vous organiser, notamment 3ème décan. Mais vous pouvez aussi ne pas être dans votre forme habituelle. Vous n'avez probablement rien attrapé, mais c'est peut-être le stress, la fatigue accumulée qui vont se faire sentir pendant deux ou trois jours. Toutefois, vous pouvez aussi en vouloir à quelqu'un de votre travail qui, selon vous, est en rivalité et vous met des bâtons dans les roues.

Sagittaire

Les deux planètes opposée, le Soleil et Mars, sont en phase avec vous : la conjoncture va vous dynamiser au lieu de vous poser problème. Si vous avez un projet, foncez ! La thématique Balance est cependant très forte puisque le Soleil traverse le signe et il est possible (mais pas sûr) que vous soyez hésitant, précisément par rapport à un projet. Ou alors c'est une relation amicale qui peut vous obliger à vous poser des questions sur sa nature, qui n'est peut-être pas positive.

Capricorne

La dissonance Soleil/Mars n'est pas idéale, surtout pour le 3ème décan. Elle active les planètes qui se trouvent dans votre signe et vous ont fait passer de sales moments ; et elles peuvent encore le faire mais de manière moins forte qu'il y a quelques mois. Néanmoins, il peut encore y avoir des actes de violence autour de vous, à moins que vous n'ayez une décision à prendre et que vous n'y arriviez pas parce que rien de ce que vous pourriez décider ne vous convient.

Verseau

Comme pour le Sagittaire, l'opposition Soleil/Mars vous dynamise au lieu de vous agresser. Vous aurez de l'énergie à revendre, autant physiquement qu'intellectuellement. Cela s'adresse au 3ème décan et même si Mars est rétrograde, vous sentirez que votre machine à penser tourne à plein régime. D'ailleurs, vous aurez un peu trop d'idées, de pensées, et cela peut demander une sorte de " ménage " afin de faire le tri sur ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas.

Poissons

Le Soleil et Mars s'opposent et opposent vos secteurs financiers ; cela fait déjà plusieurs jours qu'une question d'argent vous tracasse, au point de vous faire somatiser (pour certains). Toutefois, vous pourriez prendre le taureau par les cornes dans les jours qui viennent, afin de ne plus avoir à vous soucier de cette question. Par exemple, si vous devez de l'argent, comme nous l'avons vu hier, il est peut-être possible d'échelonner cette dette : discutez-en avec la personne, ne la fuyez pas.