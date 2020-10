L'horoscope du 11 octobre 2020

publié le 11/10/2020 à 05:20

Bélier

Vous ferez de votre mieux pour montrer aux autres que tout va bien, que vous êtes au top, mais c'est votre image que vous préserverez et pas vous, 3ème décan. Nous avons déjà évoqué la dissonance entre Mars et Pluton qui est vraiment difficile à avaler, même si Mars est rétrograde. Vous semblez être dans une sorte de cul-de-sac, probablement dans le domaine professionnel, ou dans un autre selon votre thème natal. Quoi qu'il en soit, c'est vous que vous devez protéger et non l'image que les autres ont de vous.

Taureau

2ème décan, donc né après le 29 avril, Vénus commence à vous envoyer de bons influx et une amourette pourrait passer par là, mais que de méfiance de votre part ! En effet, Mercure en Scorpion est un petit peu parano et vous risquez de ne voir chez l'autre que ses défauts ou sa façon de procéder pour vous séduire ; et vous pensez que c'est peut-être de la manipulation. Et si vous faisiez plus simple ? Laissez-lui simplement le temps de vous montrer son vrai visage.

Gémeaux

C'est un bon dimanche pour vous, tout vous intéressera et éveillera votre curiosité, en particulier l'actualité bien entendu. Vous pourriez même être accro à l'info... C'est intéressant sur le plan psychologique car plus vous êtes investi dans le monde extérieur et ce qu'il s'y passe, plus cela prouve à quel point vous avez besoin d'être connecté à lui et aux autres en général. Un Gémeaux coupé du monde extérieur ne peut que déprimer car il se sentira terriblement isolé.

Cancer

Certes la famille est un peu envahissante en cette période Balance, mais essayez de ne penser qu'à vous et à votre bien-être. Soyez gourmand des bonnes choses, faites-vous plaisir le plus possible, ce sera probablement un besoin que vous ressentirez fortement. Et pourtant, certains natifs lutteront contre cette tendance qu'ils jugeront trop égoïste, alors qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Surtout 3ème décan, on se comporte avec vous de manière tyrannique en ce moment.

Lion

Oui, vous brillerez aujourd'hui, mais certains brilleront par leur mauvaise foi avec un proche, ou leur volonté à peine déguisée de pratiquer l'art du sous-entendu. Et évidemment, cela provoquera une petite crise, surtout si vous êtes né début août. Vous penserez qu'en ce moment, on n'est pas très sympa avec vous. Et il est vrai, nous en avons déjà parlé, qu'une dissonance de Mercure vous importune : tout ce que vous dites est pris de travers, mais vous y êtes pour quelque chose.

Vierge

Si vous pouviez oublier provisoirement vos petites tracasseries et vous concentrer sur ce qui va bien actuellement, et ça va bien pour le 2ème décan, ce serait top ! En tout cas, cela vous détendrait et vous permettrait de passer un bon dimanche. Les perspectives sont très excitantes pour ceux nés début septembre, surtout du côté du boulot pour la plupart. Mais pour quelques-uns, une histoire de cœur pourrait bien vous remuer de fond en comble !

Balance

Des projets vous en avez souvent plein la tête, mais en ce moment il y en a un en particulier qui vous tient à coeur 1er décan, il se réalisera en fin d'année, ou en début d'année prochaine. C'est quelque chose qui touche à la communication et qui a un caractère nouveau, original. Vous y penserez souvent en ce dimanche car quelque chose vous contrariera à propos de ce projet et il est possible qu'il s'agisse d'une question d'argent qu'il faut mettre sur la table.

Scorpion

Essayez de faire taire votre orgueil, ou en tout cas de vous débrouiller pour qu'il ne prenne pas toute la place ; si on vous fait une remarque, ne la prenez pas mal. Elle ne sera pas forcément " méchante ", c'est votre façon de l'interpréter qui lui donnera une force qu'elle n'a peut-être pas. Ou alors c'est vous qui direz quelque chose qui sera mal interprété et que, par orgueil, vous ne voudrez pas retirer. Au risque d'aggraver un conflit, s'il y en a un.

Sagittaire

Le risque de conflit est toujours là pour le 2ème décan, mais écoutez les conseils avisés qui vous seront donnés, ne les prenez pas pour une leçon de morale. Vous avez un ami bien intentionné qui vous éclairera sur le rôle que vous jouez dans cet éventuel conflit et votre intérêt sera de l'écouter, de ne pas chercher à avoir le dessus à tout prix. Vous êtes parfois drôlement têtu et si cela vous réussit dans certains cas, là ça ne peut pas vous aider, au contraire.

Capricorne

Évitez de penser à l'image que les autres peuvent avoir de vous, cela vous ôte votre naturel et vous empêche d'être vous-même. Mais le 1er décan a fait des progrès, c'est vrai, cependant il y a encore beaucoup à faire pour le 2ème décan : vous avez toute l'année 2021 pour vous débarrasser de cette contrainte que vous faites peser sur vous. Et essayez aussi d'être un peu moins secret et mystérieux, partagez vos pensées, vos remarques et même vos critiques.

Verseau

Quoi que vous ayez prévu aujourd'hui, si vous êtes né fin janvier, début février, cela pourrait être remis ; peut-être parce qu'il y aura un désaccord dans l'air : on vous aura fait une remarque et dans ce cas, c'est vous qui déciderez de rester chez vous, ou de faire autre chose. C'est une ambiance un peu stressante et il faut vous attendre à ce qu'elle soit encore d'actualité la semaine prochaine. 3ème décan, l'un de vos projets semble tourner au ralenti, peut-être parce qu'un obstacle se dresse sur votre route.

Poissons

Rendez service aujourd'hui, mais aux bonnes personnes, à celles qui seront reconnaissantes et non à celles qui trouveront que vous leur devez ce service. Parfois les gens s'imaginent que tout leur est dû, un peu comme des adolescents en pleine crise, et ils trouvent normal que vous vous mettiez à leur service. Il faut leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout-puissants en refusant de faire ce qu'ils vous demandent ; sauf si vous avez une compensation en retour, bien sûr.