L'horoscope du 9 octobre 2020

publié le 09/10/2020

Bélier

Ce n'est pas vraiment une bonne période, vos humeurs vous joueront des tours aujourd'hui, mais consolez-vous en vous disant que 2021 sera une bonne année pour vous. Ce qui signifie que les problèmes que vous rencontrez, 2ème et 3ème décans vont forcément se résoudre : vous ferez ce qu'il faut. Mais il est vrai qu'aujourd'hui et demain ne seront pas les meilleures journées de la semaine ni même de l'année. Certains n'ont pas été épargnés ces derniers mois !

Taureau

Le problème relationnel dont nous avons parlé hier est toujours présent, mais Vénus semble corriger la tendance. Peut-être que vous aurez une agréable compensation entre aujourd'hui et dimanche ; la nature de cette compensation dépendant de votre thème natal... Mais il se peut, par exemple, qu'on vous donne une preuve d'amour qui vous rassurera, ou que vous soyez conforté dans vos sentiments vis-à-vis de votre partenaire ou d'un ami.

Gémeaux

Votre besoin d'affection, que vous n'exprimez pas souvent, se fera plus exigeant aujourd'hui et demain. Mais vous serez un peu trop brusque dans votre façon de demander ou d'essayer de faire comprendre à l'autre ce dont vous avez besoin. Pour certains, qui ne voudront rien demander, il y aura un système de compensation qui se mettra en place et soit vous vous offrirez un petit cadeau, soit vous cèderez à votre gourmandise. Donc soit de l'argent en moins, soit des kilos en plus (je plaisante, quoique...).

Cancer

La Lune passe par chez vous et, vu les aspects qu'elle forme, vous ressentirez de l'instabilité. Elle s'exprimera, pour certains, par de la colère contre un proche (3ème décan principalement). 1er décan, Vénus et Mercure sont bien disposées à votre égard et vous pourriez obtenir quelque chose de satisfaisant, qu'il s'agisse d'un petit succès qui vous vaudra des compliments ou des succès scolaires de l'un de vos enfants dont vous serez fier. Il aura obtenu des bonnes notes...

Lion

Vos échanges n'étant pas faciles en ce moment, surtout né début août, essayez de les reporter à plus tard. D'ailleurs, il est possible que l'un de vos rendez-vous soit annulé au dernier moment. Cela dit, si vous ne travaillez pas, un conflit a pu s'installer avec l'un de vos proches, quelqu'un de la famille ou un voisin qui vous parle mal (le Lion a besoin qu'on le respecte) et que vous ne parvenez pas à gérer. Cela peut être aussi l'un de vos enfants s'il est adolescent.

Vierge

La conjoncture vous demande de sortir de votre réserve et de dire ce que vous avez sur le coeur, même si cela n'est pas politiquement correct. Vous encourez des reproches, mais vous vous devez à vous-même de " sortir " ce que vous avez en tête. Les natifs de début septembre sont les plus concernés et il se peut d'ailleurs que vous soyez surpris de constater que d'autres personnes pensent comme vous et soutiennent vos propos.

Balance

Ce n'est pas mieux qu'hier, en tout cas pour le 3ème décan, prenez votre mal en patience on sait que vous détestez les conflits, mais vous ne pouvez pas toujours les éviter. De plus, si vous êtes né autour du 15 octobre, vous êtes face à une impasse (voir hier). 2ème décan, Mercure avance plus lentement et révèle que certains ont une réflexion à mener concernant leur manière de gérer leur argent. A moins que vous n'ayez une somme à réclamer.

Scorpion

Vous vous sentirez d'humeur plutôt optimiste, alors qu'il n'y a pas vraiment de raisons de l'être. Mais votre intuition a capté quelque chose qui vous fait espérer des jours meilleurs (né fin octobre, début novembre). Et si vous êtes stressé ces jours-ci, la Lune en Cancer est en bon aspect avec Vénus et Mercure, ce qui indique que vous trouverez le moyen de vous détendre ; peut-être avec un proche qui saura vous faire rire, ou vous raconter des histoires qui vous changeront les idées.

Sagittaire

La Lune et sa symbolique règnent aujourd'hui sur le zodiaque, vos humeurs seront changeantes et vous aurez l'impression - fausse - que tout le monde vous en veut ! C'est votre parano qui ressort, mais dites-vous que tout le monde l'est à minima. C'est très utile pour ne pas se faire avoir quand on est, comme vous, quelqu'un qui fait automatiquement confiance. La plupart du temps vous pensez que les autres sont bons, qu'ils ne veulent que votre bien. Vous savez que c'est faux, non ?

Capricorne

Vous pourriez avoir une surprise aujourd'hui, et plutôt une bonne si vous êtes de fin décembre, début janvier. Certes, les dissonances sont toujours actives (voir hier) mais Vénus est bien placée et activée par la Lune. Vous pourriez être étonné par une invitation, ou parce que vous croiserez quelqu'un qui vous fera du charme alors que vous ne vous y attendiez pas. Cependant, avec Vénus, une question d'argent peut aussi être à l'origine de la satisfaction que vous ressentirez.

Verseau

2ème décan, vous avez un objectif en ce moment, élargir votre champ d'action, voire obtenir une faveur de quelqu'un, que ce soit dans le domaine du travail ou ailleurs. Le moyen pour y arriver c'est évidemment d'y consacrer toute votre énergie et surtout de vous accrocher à ce que vous avez décidé de faire. Ne lâchez pas en cours de route ! Les natifs de fin janvier pourraient être les plus concernés, mais c'est un peu difficile en ce moment car les choses ne tournent pas comme prévu.

Poissons

Tout baigne pour vous, vous n'avez pas de planète pour vous freiner, bien au contraire. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez et on vous fait des compliments flatteurs... Mais il n'est pas exclu aussi que vous fassiez une rencontre, l'harmonie entre Vénus et Uranus étant propice aux coups de coeur, surtout pour ceux nés début mars. Quelqu'un pourrait vous avoir arrangé un rendez-vous sans que vous le sachiez !