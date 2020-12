L'horoscope du 12 décembre 2020

publié le 12/12/2020 à 05:30

Bélier

Chez vous, Mars est en dissonance avec Pluton et risque de créer un sentiment d'impuissance, 3ème décan. Mais il se peut que tout le monde se sente impuissant. A votre niveau, cela peut se manifester à travers une volonté d'agir, d'entreprendre qui se trouve bloquée parce que le contexte ne s'y prête pas. Soyez patient, l'aspect se terminera le 30 décembre, mais il y aura peut-être eu, pour certains, des pertes qui ne seront éventuellement pas réparables, ou pas tout de suite.

Taureau

Vous qui détestez vraiment la violence, il se peut que vous soyez confronté à celle des autres, ou à une situation qui crée en vous un sentiment de rejet total, vous ne voulez pas voir ou entendre quoi que ce soit se rapportant à un problème lié à la dissonance entre Mars et Pluton. Elle peut en effet être une menace pour chacun. Peut-être que j'exagère, mais à la date où j'écris ces prévisions (31 octobre), la situation sanitaire n'est pas brillante et il y a eu trop d'attentats pour que la peur ne se soit pas installée.

Gémeaux

Certains d'entre vous vont devoir ranger provisoirement leurs espoirs, leurs projets car il y a une situation qui les bloque, qui les empêche d'aller de l'avant. Tout le signe peut être concerné, et vous n'êtes évidemment pas responsable de ce qu'il se passe : il s'est installé une dissonance entre Mars et Pluton, qui va durer jusqu'à fin décembre et qui rappelle la très forte conjonction de ces deux planètes dans la deuxième quinzaine de mars, où le virus était particulièrement létal. Mais il peut aussi y avoir un attentat.

Cancer

Natif du 3ème décan, vous serez peut-être plus sensible que les autres à la dissonance Mars/Pluton qui se met en place et qui vous engage à ne pas agir/réagir trop fort. La conjoncture est " dure ", c'est vrai, elle ne correspond pas à ce que vous espériez et vous avez l'impression d'être dans une impasse. Cette configuration Mars/Pluton ne se défera pas avant la fin du mois, surtout ne foncez pas dans le tas en vous disant " on verra bien ce qu'il se passe ". Tout le monde, ou presque, est logé à la même enseigne.

Lion

La colère pourrait vous animer devant certaines décisions prises, que vous ne pouvez pas remettre en question et que vous ne trouvez pas assez fortes. Cela dit, s'agit-il du confinement ou encore une fois d'un attentat ? La dissonance entre Mars et Pluton qui s'installe, est en lien avec leur conjonction qui a eu lieu dans la 2ème quinzaine de mars, lors du 1er confinement. Le même aspect qui se forme ces jours-ci a déjà été actif mi-août, mais il n'avait duré que deux ou trois jours : le port du masque en extérieur avait alors été obligatoire.

Vierge

La conjoncture ne semble pas avoir de prise sur vous personnellement, mais peut-être sur votre productivité. L'argent ne rentre plus ou plus difficilement. Ce qui est normal si nous continuons à subir des restrictions (prévisions écrites le 31 octobre). A moins que celles-ci n'aient été levées et qu'on ne se rende compte que c'était une erreur... Il pourrait donc être de nouveau question de confinement, de couvre-feu, mais aussi d'attentat. Les indicateurs se sont améliorés il y a quelque temps, et ils pourraient de nouveau se dégrader. En tout cas, il y a une crise.

Balance

En dépit de bons aspects sur votre signe, vous serez comme tout le monde sensible à la dissonance Mars/Pluton, symbole de crise et d'impuissance face à la situation. Peut-être que vous n'êtes pas tous concernés (3ème décan surtout). Cela peut être relié à la crise sanitaire qu'on pensait dépassée (prévisions écrites le 31 octobre) et qui ressurgit et demande des décisions très difficiles à prendre... Mais il peut aussi, malheureusement, être question d'un attentat.

Scorpion

Les bons aspects que vous recevez n'empêcheront pas la dissonance Mars-Pluton, vos deux maîtres, de vous donner envie de vous révolter et d'exprimer votre colère. Il y a une crise et elle risque de durer jusqu'à la fin du mois. Il faut savoir que Mars et Pluton s'étaient rencontrées (conjonction) dans la 2ème quinzaine de mars (confinement), mi-août (port du masque obligatoire en extérieur), et c'est à présent probablement une grosse crise de confiance par rapport aux décisions prises (ou à prendre) par l'exécutif.

Sagittaire

Même si vous n'avez pas toute votre liberté, c'est une bonne journée car Vénus forme de bons aspects avec Jupiter et vous tenterez de voir le positif de la situation. Vous saurez tirer votre épingle du jeu et ne pas souffrir, si jamais il y a encore des restrictions (prévisions écrites le 31 octobre). 2ème décan, vous serez peut-être plus malin que le autres, votre machine à trouver des idées futées fonctionnera à plein régime. Mais attention à ne pas parler ou agir trop vite, trop impulsivement.

Capricorne

Le contexte n'est pas formidable, la dissonance Mars/Pluton qui s'est formée ne va pas s'arrêter tout de suite, elle est symbolique de bataille difficile à gagner, voire impossible. Vous, ou tout le monde, vous êtes fourvoyé, avez pris la mauvaise direction, c'est le constat que vous et les autres êtes obligés de faire avec cette dissonance qui dégrade et peut, potentiellement, détruire. Selon les astres, la situation va connaître encore des hauts et des bas jusqu'à fin janvier.

Verseau

Il n'y aurait pas une sorte de menace dans l'air, vous vous porteriez plutôt bien, vous avez personnellement des aspects très dynamiques, mais ça coince ! Et ce n'est pas de votre ressort, vous êtes " victime " d'une situation qui, selon la dissonance Mars/Pluton s'est dégradée. Espérons que l'entrée prochaine de Jupiter et Saturne dans votre signe change la donne, mais ce n'est pas gagné, Mars et Pluton resteront en dissonance jusqu'au 29/30 décembre.

Poissons

Ce n'est pas que vous êtes particulièrement favorisé mais vous prenez mieux les choses que les autres, en tout cas aujourd'hui. Votre côté positif va ressortir et vous ferez tout pour cultiver votre optimisme, ce qui peut se révéler difficile... Une dissonance entre Mars et Pluton se met en place et à la date où j'écris ces prévisions (31 octobre) difficile de savoir ce qu'aura donné le confinement ou s'il n'y aura pas eu d'autres attentats. Rien ne sera positif, si l'on en croit Mars et Pluton, déjà conjointes la 2ème semaine de mars.