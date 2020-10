L'horoscope du 7 octobre 2020

publié le 07/10/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus de horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il faut vous attendre, avec la dissonance Soleil/Jupiter, à ce qu'il soit question d'une injustice pour le 2ème décan, surtout pour ceux nés après le 5 avril. C'est peut-être l'administration qui s'est trompée dans ses calculs, ou vous qui avez oublié, volontairement ou pas, de payer vos charges pour des raisons dont vous pouvez très bien discuter avec les personnes concernées. La Balance, signe du mois, vous dit que vous avez intérêt à être dans le consensus et à trouver des accords.

Taureau

L'opposition Mercure/Uranus vous concerne si vous êtes né début mai. C'est la suite d'un long processus de détachement et de renouveau dans votre vie personnelle ou professionnelle. Cela ne vous épargne pas les difficultés, bien sûr, mais à terme vous aurez réussi à vous réinventer et vous pourrez être fier de vous. Cela dit, pendant ces quelques jours qui viennent de s'écouler, vous avez dû vous prendre la tête en vous demandant où vous alliez.

Gémeaux

Ce sont les problèmes d'argent qui sont en question avec la dissonance Soleil/Jupiter, il faut que vous réfléchissiez avant de faire une dépense qui risque de dépasser votre budget (né entre le 9 et le 14 juin surtout). Une dépense qui ne sera peut-être pas indispensable et qui sera plus liée à un plaisir qu'à une utilité. Cette conjoncture va rester pendant quelques jours, aussi n'aggravez pas la situation d'ici samedi : les tentations seront nombreuses demain et vendredi !

Cancer

Pour vous, c'est la dissonance Soleil/Jupiter qui va jouer un rôle, 2ème décan, c'est une situation probablement injuste que vous avez déjà affrontée en début d'année. Une embrouille avec quelqu'un de la famille, ou parfois avec votre patron ? Avec le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures et que c'est très injuste. Mais, apparemment, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, sauf peut-être trouver un terrain d'entente. Bouder ne servira pas du tout vos intérêts.

Lion

Je vous l'ai dit hier, si vous êtes de fin juillet, début août, vos échanges ne sont pas des plus faciles. Mais vous pouvez aussi vous prendre la tête avec l'un de vos proches. Une opposition entre Mercure et Uranus s'installe et vous allez avoir du mal avec cette personne, surtout s'il s'agit d'un de vos enfants adolescents. Impossible de lui faire entendre raison, et le problème vient (en partie) de votre façon de vous exprimer : trop cassante, trop autoritaire.

Vierge

Neptune, qui s'oppose à une partie du 2ème décan, est très activée par son harmonie avec Jupiter : cela accentue sa puissance et celle d'un partenaire affectif ou professionnel. Votre relation avec lui/elle est en question depuis longtemps et vous ouvrez progressivement les yeux sur son attitude et, peut-être, sur sa volonté de tout vous prendre, ou de vous rabaisser. Si c'est le cas, si cette relation est toxique, vous devez la fuir à toutes jambes ; surtout né autour des 10, 11 septembre.

Balance

Le Soleil entame une dissonance avec Jupiter qui risque de contrarier le 2ème décan. Vous penserez devoir vous justifier face à des critiques mais essayez d'en dire le minimum. Mieux encore, ne vous justifiez pas, normalement les faits devraient parler pour vous, exposez-les. Cela concerne surtout ceux nés après le 8 octobre qui peuvent aussi, dans un autre domaine, constater qu'ils ont pris du poids (des kilos) ou qui ont un problème avec leur propriétaire, voire avec la co-propriété s'ils sont chez eux.

Scorpion

Mercure et Uranus étant opposées, vous risquez d'avoir affaire à des interlocuteurs obtus et qui ne voudront rien entendre. Si possible remettez vos discussions à la fin de la semaine ou à la semaine prochaine. Et même si ce n'est pas l'autre qui ne vous écoute pas, c'est vous qui serez un peu trop rigide pour qu'il y ait un vrai échange. Le positif, il est pour le 1er décan, surtout dans le domaine des projets : l'un d'entre eux semble être en bonne voie car vous avez des soutiens.

Sagittaire

La dissonance de votre planète, Jupiter, avec le Soleil est un puissant amplificateur. Les questions financières qui vous tracassent vous sembleront encore plus ennuyeuses sous cette conjoncture. Mais elles ne seront pas sans solution, il suffit peut-être que vous lâchiez prise sur un détail : c'est parfois ce qui permet à l'autre (la banque, le créancier, etc.) de céder et de finalement se mettre d'accord avec vous.

Capricorne

Vous serez très sensible à la dissonance entre le Soleil et Jupiter, 2ème décan, il est possible qu'une tracasserie administrative prenne une ampleur qu'elle ne mérite pas. A moins que ça ne soit vous qui lui accordiez trop d'importance. De toute façon, quoi qu'il se passe dans les jours qui viennent, cela prendra des proportions que ça ne devrait pas avoir. Le sachant, essayez de garder le sens de la mesure que réclame le signe du mois, la Balance.

Verseau

L'opposition de Mercure et d'Uranus, active depuis quelques jours, se défera à partir d'aujourd'hui mais elle vous a bien contrarié, natif de fin janvier. Rien de ce que vous avez pu anticiper n'était positif, et pendant ces quelques jours vous vous êtes demandé où vous alliez... Vous êtes dans une période très instable à cause d'Uranus, mais cela se calmera l'année prochaine, surtout si vous avez balayé le passé, comme le demandait la conjoncture.

Poissons

Même les dissonances vous sont favorables en ce moment, 2ème décan. Là, avec celle du Soleil et de Jupiter, si vous avez besoin d'argent on vous en prêtera. Un ami probablement, parce que du côté des banques ça ne sera pas possible. Mais attention à ne pas accumuler les dettes auprès de vos proches, c'est la meilleure manière de vous fâcher avec eux. Avant tout, il faudrait que vous puissiez dépenser moins, peut-être que vous êtes mal organisé dans ce domaine ?