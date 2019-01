L'horoscope du 7 janvier 2019

publié le 07/01/2019 à 05:42

Bélier

Vous vous passionnerez et vous enthousiasmerez facilement avec Vénus en Sagittaire ; 1er décan quelqu'un pourrait vous faire vibrer, mais de loin. C'est-à-dire que vous êtes peut-être parti quelque part pendant les fêtes, loin de chez vous, et que vous avez pu rencontrer quelqu'un qui n'habite pas dans votre région. A moins que cette personne ne soit d'origine étrangère ou d'un milieu très différent du vôtre. Ce sont vos différences qui vous attireront et non vos ressemblances.

Taureau

Vous êtes déjà un peu possessif de nature, mais avec Vénus en Sagittaire vous le serez encore plus, probablement par peur que l'autre ne vous échappe. Vous sentirez une infime différence dans son attitude et vous interprèterez cela comme du détachement, du désamour même. Mais à trop ruminer, vous risquez d'être à côté de la plaque et de créer une crise de toute pièce. D'autant plus que Vénus est rapide : 1er décan, jusqu'au 17 janvier : une journée pour chacun, donc.

Gémeaux

Face à vous, Vénus se propose d'arranger tous les éventuels désaccords et surtout elle crée un climat harmonieux qui donne de la force à vos sentiments. 1er décan ; Vénus vous regarde jusqu'au 17 janvier, donc une journée chacun. Le jour où vous serez sous l'agréable emprise de Vénus, vous pourriez aussi recevoir une invitation ou passer une amoureuse soirée avec l'élu/e de votre coeur. 2ème décan, soyez méfiant à partir du 17, mais nous en reparlerons.

Cancer

Vos sentiments se nicheront dans les petites habitudes quotidiennes, celles qui constituent un couple et sont loin d'être ennuyeuses. Elles vous rassureront, vous qui êtes éternellement inquiet de savoir si l'autre vous aime vraiment, s'il ou elle ne va pas vous planter là, sans préavis... Mais il faudrait que vous fassiez un petit exercice : ne vous attardez pas sur ce qui, à votre avis, ne va pas. Au contraire, valorisez tous les signes positifs que l'autre vous envoie.

Lion

Rien que des bons moments et des plaisirs avec Vénus en Sagittaire, qui court à la rencontre de Jupiter. Vous vous sentirez un peu les rois du monde et même si cela ne dure qu'une journée pour chaque membre du signe, ce n'est pas à dédaigner. D'autant plus que vos sentiments pourraient s'envoler au cours de cette journée car vous aurez peut-être la chance de rencontrer quelqu'un qui vous plaira ! 1er décan jusqu'au 17 janvier, 2ème décan du 17 au 26, 3ème du 26 au 3 février.

Vierge

Vous allez aimer le côté cocooning de Vénus, qui vous donnera envie de mettre de la couleur chez vous, de repeindre les murs et de repeindre aussi votre vie. Vous aurez besoin d'être davantage chez vous et de vous y sentir bien, mais comme Vénus est rapide, cela ne durera qu'un jour ou deux... Allez dans le sens de votre désir, ce sera la meilleure manière de vivre la conjoncture. Sachant que Vénus regardera le 1er décan jusqu'au 17 janvier, le 2e du 17 au 26, le 3ème du 26 au 3 février.

Balance

Vénus va nettement temporiser l'opposition de Mars et adoucir le mauvais caractère dont votre conjoint, ou l'un de vos enfants, fait preuve ces jours-ci. Pour l'instant, il n'y a, a priori, que le 1er décan qui est concerné (et jusqu'au 17 janvier). Vous saurez dire ce qu'il faut pour calmer l'autre et l'empêcher de dire des choses qu'il ou elle ne pense pas ! En outre, Vénus marchant sur les traces de Jupiter, vos affaires pourraient encore prendre de l'ampleur.

Scorpion

Il n'est pas impossible que vous fassiez une bonne affaire ou que vous touchiez un jolie somme parce que vous aurez réussi à vendre quelque chose un bon prix. Quoi qu'il en soit, votre instinct de possession sera comblé par Vénus en Sagittaire. Mais au plan affectif, veillez à ne pas vous montrer trop possessif avec ceux que vous aimez, ne les étouffez pas, même sous prétexte de les protéger ou de leur montrer combien vous les aimez. N'oubliez pas la délicatesse...

Sagittaire

Avec Vénus chez vous, 1er décan, vous n'aurez pas grand-chose à faire pour plaire, vous attirerez les autres même sans le vouloir et cela vous amusera beaucoup. Et plus un Sagittaire peut s'amuser, jouir de la vie, plus il est content. Or, avec Vénus chez vous, il est évident que vous serez très friand des bonnes choses de la vie : sexe, nourriture, autres plaisirs permis ou défendus ! Mais Vénus est rapide et cette ambiance ne sera hélas pas durable (1er décan jusqu'au 17 janvier).

Capricorne

Vénus se rapproche de vous, mais reste très discrète, vos amours aussi. Peut-être aimez-vous en secret, ou alors vous avez du mal à exprimer vos sentiments ? Souvent silencieux par pudeur, le Capricorne n'est pas de ceux qui font de grandes déclarations d'amour, mais ils savent très bien prouver leurs sentiments de mille autre manière ; il faut juste savoir déchiffrer ! Ce que savent très bien faire ceux qui vous connaissent bien et qui vous aiment. Ils vous ont compris !

Verseau

Une très agréable Vénus qui vous promet le concours de personnes importantes si vous avez un projet à vendre. On peut aussi vous faire une offre tentante. Côté sentiments, c'est plutôt le registre de l'amitié qui est mis en avant, mais comme je le dis toujours, quand on est Verseau c'est la meilleure base qui soit pour démarrer une histoire d'amour. Pour vous, il faut qu'il y ait de l'amitié au départ pour que ça marche : la passion ne dure pas assez longtemps...

Poissons

Vénus est au zénith de votre ciel, vous vous sentirez plus responsable de ceux qui vous entourent, ce sera votre manière de leur montrer que vous les aimez. Attention, ce n'est pas toujours votre manière de révéler vos sentiments, c'est juste pendant le passage de Vénus en Sagittaire que vous vous comporterez de cette manière. 1er décan, ce sera jusqu'au 17 janvier et comme Vénus sera dopée par Mars, vous aurez du courage et de l'énergie à revendre.