L'horoscope du 8 décembre 2019

Bélier

Vos plaisirs sont à l'honneur, les plaisirs de la chair ou de la bonne chère : vous serez gourmand de tout ce qui peut vous faire du bien, mais ne soyez pas glouton. C'est le problème avec votre signe, vous ne dégustez pas les choses, vous les avalez à toute vitesse. Du coup, vous ne les appréciez pas à leur juste valeur... Mais bon, c'est votre façon de fonctionner, sauf si vous êtes ascendant Taureau par exemple, ou si vous avez Vénus en Taureau, ce qui est possible pour le Bélier.



Taureau

Chez vous, la Lune est conjointe à Uranus et si vous êtes d'avril, vous aurez quelques réminiscences des difficultés affrontées par certains en 2019. Et qui vont progressivement s'estomper en 2020... En espérant que vous aurez pu vous enrichir d'une expérience qui, même si elle était difficile à vivre, vous a permis de découvrir en vous de nouvelles ressources. Souvent, avec Uranus il faut se détacher de quelque chose à quoi l'on tient, une vraie épreuve pour le Taureau.



Gémeaux

Si vous voulez être en phase avec la conjoncture et donc avec vous-même, restez en retrait aujourd'hui. Évitez d'intervenir dans les querelles, surtout 2ème décan. La position de Mars, dans votre secteur 6, indique que vous êtes un peu remonté après quelqu'un (un collègue ?) et que vous aimeriez lui demander une explication, mais pas aujourd'hui ! Attendez que la Lune soit dans votre signe entre mardi et jeudi, vous serez plus à l'aise pour vous exprimer.



Cancer

Lâchez-vous la bride et ne vous mettez aucune pression ! Et tant pis si vous n'êtes pas à l'heure pour le déjeuner de famille ou pour retrouver des amis. Cependant, soyez poli et prévenez-les si jamais vous avez du retard, de manière à ce qu'on ne vous attende pas pendant des heures. Vous aurez envie de traîner, vous en avez tout à fait le droit, mais les autres ont aussi le droit de commencer sans vous, ou de partir en vous disant de les rejoindre quand vous serez prêt.

Lion

Difficile pour ceux de juillet de se détendre aujourd'hui, vous aurez probablement une contrainte qui sera un peu pesante, d'autant plus qu'elle est répétitive. Mais vous ferez contre mauvaise fortune bon coeur, tout simplement parce que vous avez le sens du devoir et que vous vous sentez bien quand ce devoir est accompli, même s'il vous prend du temps sur vos loisirs habituels du dimanche. 2ème décan, ça chauffe ! Soit vous avez de la fièvre, soit quelqu'un vous irrite.



Vierge

Au contraire du Lion, vous serez détendu, ce qui est quand même assez rare pour être signalé. Ça ne se voit pas toujours, mais vous êtes un grand nerveux. Cependant, vous gardez tout à l'intérieur, ce qui n'est pas bon pour votre santé ! Il vaut mieux dire les choses, à votre manière, mais il faut les sortir. C'est d'ailleurs une bonne journée pour vous libérer de ces colères qui mijotent à l'intérieur de vous et vous empêchent, la plupart du temps, de vous reposer.



Balance

En dépit d'une ambiance pas toujours agréable à cause de la dissonance Vénus/Saturne, vous saurez transformer le négatif en positif, 2ème décan surtout. Cette dissonance s'est mise en place hier et sera active jusqu'au samedi 14 décembre. Il peut y avoir la disparition d'un artiste ou d'une personne aimée, tout comme vous pouvez vous sentir un peu déprimé, pas dans votre forme habituelle. Mais quelque chose en vous vous poussera à positiver.

Scorpion

1er décan, devoir renoncer c'est comme un arrachement pour vous, mais cela vous semblera être la meilleure solution pour ne plus être dépendant d'une situation ; ou d'une personne à laquelle vous êtes attaché mais qui, apparemment, ne l'est pas ou ne l'est plus. Cela fait des mois que ça dure et peu à peu, vous allez accepter ce que vous n'acceptiez pas jusqu'à présent et cela va se faire d'ici le printemps prochain pour tout le décan.



Sagittaire

Ça ne sera pas vraiment un dimanche de tout repos, vous avez peut-être fait la fête hier soir et contrairement à d'habitude, vous payez vos excès et cela vous étonne : auparavant ces excès n'avaient pas de conséquences et vous vous demandez pourquoi votre corps les supporte moins bien ? C'est peut-être une question d'âge, ou alors vous avez vraiment abusé et il (votre corps) se venge. Quoi qu'il en soit, essayez de faire un grand nettoyage en vous et de ne pas rajouter d'autres excès !

Capricorne

Prévoyez une agréable journée, en tout cas né en décembre. Vous vous sentirez libre de toute contrainte et penser à votre avenir ne vous angoissera pas. Il faut dire qu'Uranus est passée par là, qu'elle est d'ailleurs encore là pour plus d'un an et qu'elle lève vos tabous, ceux que vous vous êtes imposés vous-même, ou ceux que l'on vous a imposés. Mais il est possible aussi que vous ayez pu prendre des distances avec quelqu'un qui était envahissant.



Verseau

Ne laissez pas les images du passé gâcher votre présent et n'oubliez pas que le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant (Proust). Oui, c'est vrai, vous avez dû vous détacher d'un passé qui était confortable et dans lequel vous étiez plus qu'à l'aise, mais rien ne dure et le Verseau, à un moment ou à un autre, doit toujours balayer devant sa porte pour repartir vers de nouvelles aventures, de nouvelles expériences passionnantes (1er décan, début du 2ème).



Poissons

Un bon dimanche ensoleillé dans votre coeur. Votre situation semble s'être stabilisée si vous êtes du 2ème décan né avant le 6 mars. Neptune vous lâche enfin. Avec vos proches, la communication sera fluide, pas de sujet de dispute à l'horizon, et une belle énergie due aux influx de Mars en Scorpion. Vous pourrez exposer vos idées et opinions, personne ne viendra vous contredire ; et en général, vous avez des idées et des opinions à peu près sur tout !