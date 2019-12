L'horoscope du 7 décembre 2019

publié le 07/12/2019 à 05:30

Bélier

La Lune étant encore chez vous, vous serez un peu agité, vous aurez besoin d'action et si vous ne dépensez pas votre énergie, vous risquez d'être agressif. En même temps, vous serez très éruptif, irritable parce que vous vous sentirez sans défenses... Mais vous êtes loin d'être aussi vulnérable que vous le pensez ! Vous avez de la ressource, plus que vous le croyez, et justement vous allez pouvoir utiliser ces ressources 2ème décan : faites confiance à votre instinct.

Taureau

Il y a de la fatigue, un manque d'énergie qui peut tout simplement être dû à un virus. N'oubliez pas que votre signe est plus fragile de la gorge que d'autres. Il arrive que vous ayez des angines, des extinctions de voix, des enrouements... Et comme vous n'aimez pas les médicaments, vous n'appréciez que ce qui est naturel, vous ne vous soignez pas toujours très efficacement. Par ailleurs, pour certains, il n'est pas impossible qu'il y ait un petit coup de coeur.

Gémeaux

Vos amitiés sont au premier plan, il se peut que vous ayez organisé une petite soirée chez vous mais l'idée de tout ce qu'il y a à faire vous fatigue à l'avance. Vous désirez très bien faire les choses, mais cela va prendre du temps, de l'énergie alors que vous auriez envie de laisser tout cela dans le mains de votre partenaire ou d'un ami. Mais en période Sagittaire, vous ne pouvez pas déléguer, vous devez au contraire partager les tâches, même si vous n'en avez pas envie !

Cancer

Un samedi où vous ne serez pas assez libre de votre temps parce que vous aurez des obligations, des devoirs vis-à-vis d'un parent que vous ne pourrez pas éviter. Cela peut aussi être vis-à-vis de votre conjoint, d'un enfant... Le manque de temps pour vous étant votre préoccupation du jour. Mais en tout cas, si vous êtes du 2ème décan, vous ne manquerez pas d'énergie et si vous avez une sortie prévue pour ce soir, il n'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un de très sympa.

Lion

2ème décan, essayez de contrôler vos émotions, elles pourraient déborder aujourd'hui et vous inciter à vous chamailler avec un membre de la famille. C'est même peut-être vous qui lui chercherez des poux parce que vous estimerez qu'il ou elle n'est pas à la hauteur. S'il s'agit de l'un de vos enfants dont vous estimez qu'il ou elle ne travaille pas assez, n'oubliez pas que pour bien travailler il faut aussi bien jouer. Pour les moins de 12/13 ans, il faut alterner travail et loisirs.

Vierge

L'attitude d'un proche risque de vous contrarier. Au lieu de lui faire la tête, expliquez-lui ce qui vous dérange, même si cela crée un conflit entre vous. Les choses étant dites, ce sera plus facile pour vous ! Peut-être pas pour lui/elle, mais au moins vous ne resterez pas avec le poids du ressentiment ; c'est ce qui arrive quand on tait ce qu'on ressent : on accumule des énergies négatives et s'il y en a trop, cela file dans le corps et vous avez mal ici, mal là...

Balance

Évitez les disputes avec votre chéri/e au sujet de l'argent. Si vous avez des dépenses à faire, mettez-vous d'accord avant sur les sommes que vous pouvez dépenser. C'est plus simple que d'arriver dans les magasins et de ne pas être en phase avec l'autre... Mais il est vrai qu'avec Mars dans votre secteur d'argent (2ème décan) l'argent peut être un problème en ce moment. Mars sera active pour votre 2ème décan jusqu'au 19 décembre, puis ce sera au tour du 3e décan.

Scorpion

3ème décan, Mercure est encore chez vous aujourd'hui et demain. Elle décuple votre curiosité et votre envie d'être dans la tête des autres, de votre partenaire surtout ! Et il faut dire que vous êtes assez doué pour ça ! Vous devinez facilement ce que pensent vos proches, vous avez des antennes ! Toutefois, il arrive que vous vous trompiez surtout quand les émotions s'en mêlent. Quand vous êtes en colère, que vous avez du ressentiment, cela brouille tous vos récepteurs...

Sagittaire

Essayez de bien garder les pieds sur terre en ce qui concerne l'argent, vous aurez tendance à penser que vous n'avez pas de limites, que vous pouvez tout avoir. Cela ne concerne que le 2ème décan qui reçoit un bon aspect entre Vénus et Neptune, alors que Neptune vous ôte vos limites en ce moment. Vous avez peut-être d'importants besoins, mais mieux vaut étaler vos achats ; est-ce que tout est urgent et indispensable au point de vous mettre dans le rouge ?

Capricorne

Vénus est chez vous, en phase avec Neptune jusqu'à mardi, il n'est pas exclu que vous tombiez sur quelqu'un qui vous plaît et que vous aviez déjà repéré. C'est peut-être un ami de la famille, ou une personne que vous avez connue dans le passé. Toujours est-il que si vous êtes du 2ème décan les prochains jours pourraient voir votre coeur battre plus vite. Mais il se peut aussi, si vous êtes en couple, que vous soyez en communion, en fusion avec votre partenaire.

Verseau

Vous ferez preuve d'un bel élan de générosité, même si vous n'en avez pas les moyens. Certains Verseau sont capables de donner leur chemise s'il le faut. Il y a toujours en vous une notion de solidarité, d'entraide, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous travaillent dans le social. Il est possible qu'aujourd'hui vous alliez dans un endroit où vous découvrirez qu'il y a de la misère et que cela vous touche au plus profond de vous-même. A moins que vous ne croisiez quelqu'un qui vous fera pitié.

Poissons

Si vous avez besoin qu'on vous prête une somme, c'est le bon moment pour demander. Mais plus à des amis généreux qu'à votre banquier, trop frileux. La conjoncture est active depuis hier et le sera encore jusqu'à mardi. Si vous ne faites que réfléchir à l'éventualité d'emprunter, essayez de bien cibler, de ne pas demander à quelqu'un dont vous savez à l'avance qu'il/elle vous dira non. Écoutez davantage ce que vous dit votre intuition en ce qui concerne les personnes.