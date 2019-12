L'horoscope du 9 décembre 2019

publié le 09/12/2019 à 06:09

Bélier

Vous aurez des idées et des opinions bien affirmées, parfois même un peu arrêtées. Soyez dans l'échange, laissez vos interlocuteurs exprimer leurs idées. Mais vous serez tellement persuadé d'avoir raison qu'il sera difficile de vous contredire. Cela dit, si vous prenez le temps de développer vos arguments et d'expliquer à votre interlocuteur pourquoi vous pensez avoir raison, l'autre devrait reconnaître que, peut-être vous avez raison.

Taureau

Votre intelligence et votre sens pratique ne sont plus à démontrer, Mercure en Sagittaire y ajoutera un talent pour la négociation qui vous sera très utile. Vous pourriez en effet avoir à discuter d'argent, pour un achat ou pour une vente, et vous serez plutôt clairvoyant : vos interlocuteurs ne pourront pas vous baratiner, vous les prendrez de court en dévoilant leur stratégie, leur volonté de vous manipuler. Vous les verrez venir de loin !

Gémeaux

Mercure étant face à vous, vous serez un peu plus influençable que d'habitude et vous donnerez l'impression que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Mercure est rapide, aussi c'est une situation qui sera très passagère (1er décan jusqu'au 16) et c'est peut-être parce que vous aurez affaire à quelqu'un que vous admirez que vous serez influençable ou... impressionnable. Par ailleurs, lors de vos rendez-vous, veillez à ce que chacun ait le même temps de parole.



Cancer

Vous serez un peu trop soucieux des détails avec Mercure en Sagittaire. Disons que vous leur accorderez trop d'importance et ça vous fera perdre du temps. Déjà que vous avez tendance à ne pas être à l'heure à vos rendez-vous ou pour remettre un travail... Essayez, tout en prenant ces détails en compte, de ne pas vous attarder sur eux. On sait que le diable se cache dans les détails, justement. Par ailleurs, un rendez-vous chez le médecin pourrait être au programme.

Lion

Mercure ajoute à votre sens pratique et à votre pouvoir de conviction. Si vous voulez emprunter de l'argent à votre banque, c'est le bon moment 1er décan. Apparemment, votre dossier sera bien fait et vous devriez avoir une réponse assez rapide, surtout né après le 27 juillet. Par ailleurs, né entre le 5 et le 11 août, Mars sera en bisbille avec vous cette semaine et vous-même aurez tendance à vous mettre facilement en colère, que vous l'exprimiez ou la gardiez pour vous.

Vierge

Votre planète, Mercure, sera trop indiscrète à votre goût, elle manquera de retenue et vous serez mécontent de ce que vous entendrez, 1er décan jusqu'au 16. Selon vous, les autres parleront trop vite et ne feront pas assez attention à ce qu'ils diront. Par ailleurs, Mercure occupant le secteur de la maison et de la famille, il est possible qu'un proche vienne vous rendre visite pour un jour ou deux ; c'est quelqu'un qui sera de passage, qui ne s'installera pas chez vous.

Balance

Les échanges que vous aurez avec votre entourage seront très satisfaisants, vous partagerez des idées qui vous sembleront encourageantes et prometteuses. A moins que vous n'ayez développé et n'utilisiez un outil de communication qui devrait vous être très utile pour la progression de vos affaires, ou dans votre job. Quoi qu'il en soit, cet aspect de Mercure, un peu trop rapide, est un aspect d'aide et souvent aussi, de meilleure entente avec ceux qui vous entourent.

Scorpion

Dans votre secteur d'argent, qui gère aussi vos acquisitions, Mercure vous dit que vous aurez pendant quelques jours une machine à calculer dans votre tête. C'est en effet le moment ou jamais d'acheter vos cadeaux de Noël et donc d'être obligé de dépenser. A priori, vous avez un budget pour ça, mais vous aurez peur de le dépasser et de vous créer des problèmes avec votre banque. Cependant, si vous restez dans vos rails, il n'y aura aucun problème.

Sagittaire

Votre sens critique étant plus développé que d'habitude, vous n'épargnerez personne. Mettez une dose d'humour si vous voulez que ce soit acceptable. Vos proches seront surpris par des petites remarques sur leurs comportements ou sur leur manière de s'exprimer parce que Mercure vous incitera à voir des détails que parfois vous ne voyez pas. Mais votre sens de l'observation étant décuplé, ces détails vous sauteront aux yeux...

Capricorne

Dans l'ombre de votre signe, Mercure vous voit avide de savoir, de connaissance. Vous plonger dans des livres sera, pour beaucoup, votre activité favorite. Certains pourraient faire une recherche sur un sujet précis, sur Internet ou en bibliothèque. Mais bon, Mercure est rapide et dans le 1er décan du Sagittaire jusqu'au 16. En conséquence, ce sera l'affaire d'une journée grand maximum. Écoutez aussi vos petites voix intérieures lors de vos rendez-vous.

Verseau

Mercure révèle que vous aurez un sens de l'anticipation très accentué 1er décan, vous verrez loin. Essayez de prévoir le meilleur et de laisser le pire de côté ! Mais ne faites pas non plus l'inverse en voyant toutes les situations sous leur meilleur jour, et même en étant un peu trop confiant, trop positif, voire utopique. D'ici le 16, ceux de janvier auront l'occasion de discuter d'un projet et de lui donner ou de lui faire donner un coup de pouce.

Poissons

Mercure va jouer un rôle important dans vos échanges, certains du 1er décan auront en effet rendez-vous avec leur chef, ou avec un éventuel employeur. Vous risquez d'avoir un peu le trac, surtout si vous projetez sur cette personne une image de toute-puissance. C'est à éviter soigneusement si vous ne voulez pas vous trouver tout petit face à l'autre. C'est une situation qui peut en effet vous faire régresser, comme si vous vous trouviez face à votre papa !