L'horoscope du 11 avril 2019

publié le 11/04/2019 à 06:20

Bélier

Vos humeurs seront un peu en dents de scie, vous vous énerverez vite mais je vous jure, les planètes vont bientôt sortir des Poissons et vos soucis s'envoleront. En effet, Mercure et Vénus, qui tissent votre quotidien (et le nôtre) sont encore en Poissons, en retard sur le Soleil et c'est ce qui vous crée des moments de découragement, de doute, surtout si vous êtes né autour du 10 avril étant donné que vous avez aussi une dissonance de Saturne. Vous cumulez !

Taureau

Une bonne journée pour vous, vous serez d'humeur joyeuse et même parfois un peu taquine. On se rapprochera de vous grâce à vos bonnes vibrations. Nous ne nous en rendons pas compte, mais nous émettons quelque chose, les autres le sentent et cela joue sur leurs comportements vis-à-vis de nous. Et il se trouve que ce que vous émettrez sera très sympathique et qu'évidemment cela donnera envie à votre entourage de se nourrir de votre gaieté.

Gémeaux

Vos préoccupations seront très banales, quelque chose vous fera envie et vous risquez de vous laisser aller à votre impulsivité. Réfléchissez au lieu d'agir. Il faut dire que vous n'êtes pas gâté aujourd'hui, tout vous pousse à satisfaire vos désirs sans penser à l'avenir. Ou plutôt si, vous penserez que de toute façon ça ne peut que s'arranger et que ce n'est pas un petit " truc " en plus qui va faire s'écrouler votre château de cartes. Essayez de voir plus loin que l'instant présent.

Cancer

La Lune effectue son passage mensuel dans votre signe et ce mois-ci, c'est votre réactivité qui est au premier plan. Ce sera un très bon atout dans le boulot, probablement parce que vous savez que c'est ce qu'on attend de vous et que, dans ce domaine, vous avez de la ressource. Attention cependant, en famille, à ne pas jouer les chefs et à ne pas être non plus un juge trop sévère avec ceux que vous aimez. Vous serez un peu trop exigeant !

Lion

Tout baigne en ce moment, à quelques exceptions près, mais il faut moduler ces prévisions en fonction de votre ascendant et des aspects qu'il reçoit. En effet, on ne peut pas séparer votre signe solaire (le Lion donc) de votre signe ascendant que je ne connais pas. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le calculer sur n'importe quel site astro, ou sur notre 3210. Cela peut expliquer que parfois vous ne vous reconnaissez pas dans certaines de nos prévisions.

Vierge

Vos projets sont en première ligne, mais un ou des projets qui impliquent une dépense. Du coup, vous allez y réfléchir en boucle au moins jusqu'à demain. Mais vous êtes fait ainsi, vous ne pouvez pas vous lancer, sauf lorsque vous avez pensé, imaginé, comparé, envisagé l'avenir et les possibles développements. Mais votre projet actuel pourrait bien concerner un important achat, parfois celui d'une vie, c'est-à-dire une maison ou un appartement, selon vos moyens.

Balance

Vous en avez assez du mauvais caractère de votre conjoint ou de vos enfants ? Réagissez s'il vous plaît, rien ne vous oblige à absorber de mauvaises ondes. Vous pensez peut-être qu'il est inutile de manifester votre mécontentement, cela ne ferait que créer du conflit ? Et pourquoi pas, les conflits se règlent et n'entament en rien l'amour que l'on vous porte. En revanche, absorber des énergies négatives vous entame vous, ce n'est pas bon pour vous !

Scorpion

En tout cas, quoi qu'il se passe, vous serez plus positif que d'habitude et surtout moins méfiant vis-à-vis des autres ; du coup, vos relations seront meilleures. Certes, vous avez le doute chevillé au corps, surtout en période Bélier comme en ce moment (3e décan principalement), mais quelque chose vous rendra plus joyeux aujourd'hui et vous donnera envie de vous promener sur le côté ensoleillé du trottoir. En outre, vous serez bienveillant et un très bon conseiller.



Sagittaire

Votre confiance en vous, votre assurance qui sont souvent votre marque de fabrique seront à éclipses aujourd'hui, mais juste pendant quelques heures. Vous serez un peu déstabilisé par une émotion, un ressenti, un pressentiment, des choses que vous ne laissez pas souvent passer parce qu'elles vous dérangent. 1er décan, il se peut que vous ayez un ou même deux choix à faire et ce n'est pas confortable parce que la conjoncture vous voit indécis.

Capricorne

Vous serez bien obligé de faire attention à la sensibilité des autres, et de votre conjoint surtout, d'être davantage à leur écoute, sinon on vous en voudra, et ce n'est pas ce que vous désirez. Les planètes actuellement en Poissons (Vénus et Mercure) démontrent que vous n'avez aucune envie de créer le moindre conflit, aussi vous est-il conseillé de forcer un peu votre nature qui vous porte à rester à distance des autres, justement parce que leurs émotions vous dérangent.

Verseau

Verseau ne signifie pas que vous êtes versatile, au contraire. Vous êtes un signe fixe, qui sait ce qu'il veut et qui, parfois, l'impose en utilisant la manière forte. Vos collaborateurs, collègues, employés en savent quelque chose, quand vous avez pris une décision vous ne changez pas d'avis. Non, les signes versatiles du zodiaque sont les Gémeaux, Sagittaire et Vierge... Toutefois, Mars qui est actuellement en Gémeaux pourrait vous voir changer facilement d'avis ces jours-ci, 1er décan.

Poissons

Décidément, 1er décan, on ne vous fiche pas la paix ! Alors que vous démarrez la journée dans la zénitude, quelque chose/quelqu'un vous fera perdre votre calme. Vous étiez bien parti pourtant, la Lune en Cancer étant un top pour vous car elle vous incite à vous aimer et à aimer ce que vous faites. Mais Mars en Gémeaux ne l'entend pas de cette oreille et il semble que quelqu'un vous cherche, surtout si vous êtes natif de fin février. Vous-même pouvez être agressif.