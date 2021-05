L'horoscope du 10 mai 2021

publié le 10/05/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vos colères sont tonitruantes et souvent blessantes pour les autres. 2ème décan, faites attention à ce que vous allez faire ou dire à un proche cette semaine. Mars est en dissonance avec vous : peut-être que ce proche aura une attitude vexante et que votre colère sera votre façon de réagir, que vous ne contrôlerez pas ! Attention, ceux qui ont tendance à refouler leur colère pourraient la retourner contre eux et se faire mal. Ou souffrir tout d'un coup de brûlures d'estomac.

Taureau

C'est une semaine importante puisque Jupiter change de signe et entre en Poissons. C'est pour jeudi, mais déjà certains projets progressent rapidement. Cela ne concerne que ceux du 1er décan, nous en reparlerons jeudi, et même si aucun événement précis se dessine, vous vous sentirez en quelque sorte libéré d'un genre de prison dans laquelle vous étiez enfermé depuis plus d'un an. Et, d'une manière ou d'une autre, l'avenir vous paraîtra meilleur.

Gémeaux

Votre 1er décan est chanceux, nous l'avons vu hier, Vénus sera toute la semaine chez vous et créera une ambiance tendre et même amoureuse pour certains. Côté tendresse, c'est peut-être chez vos enfants que vous la trouverez, vous aurez l'impression aussi qu'ils ont mûri, qu'ils sont plus responsables (ou l'un d'entre eux). Côté amour, un retour de flamme dans les couples, bon à prendre même si ça ne dure pas, et la possibilité de plaire à quelqu'un pour les célibataires (mercredi).

Cancer

Les natifs de juin vont grandement apprécier l'arrivée de Jupiter en Poissons ce jeudi, mais ils savent probablement déjà de quelle opportunité il s'agit. Nous en reparlerons, mais c'est une excellente conjoncture qui va vous propulser en avant. 2ème décan, vous recevez Mars toute la semaine (né avant le 8 juillet) et ça peut autant créer de la colère, de l'énervement et de l'impulsivité, que vous donner de la fièvre parce que vous aurez attrapé un rhume. Vous pouvez aussi vous faire mal.

Lion

Un début de semaine un peu casse-pied, vous aurez des obligations à remplir, et peut-être même une couleuvre à avaler si vous êtes natif du 2ème décan. En effet, vous êtes toujours soumis à la dissonance entre Saturne et Uranus, qui vous incite à refuser les changements qui se présentent. Mais est-ce que vous ne vous battez pas contre quelque chose d'inéluctable ? Toutefois, me direz-vous, l'important c'est de se battre, peu importe le résultat ; ça pourrait être votre philosophie.

Vierge

Gare à la nouvelle Lune de demain, elle est en bon aspect avec Neptune et vous risquez de vous faire des idées. En tout cas, exercez votre sens critique, 3e décan. C'est ce que vous avez de mieux à faire, sinon vous risquez d'être dans le déni, de ne pas vouloir voir la vérité. Par ailleurs, né au tout début du signe, en août, Vénus en dissonance avec Jupiter risque de vous obliger à dépenser plus que prévu, probablement pour une facture à laquelle vous ne vous attendiez pas.

Balance

Une bonne semaine en général, que ce soit pour le 1er décan avec des sous qui arrivent ou pour le 2ème qui pourrait bien recevoir une intéressante proposition. Toutefois, si vous êtes du 2ème décan, vous avez en effet un bon aspect de Mercure, qui peut aussi représenter un petit déplacement (long week-end à venir), mais vous avez également Mars au zénith de votre thème, ce qui indique que vous avez quelqu'un ou quelque chose de difficile à prendre en charge.

Scorpion

Vous aussi vous allez adorer Jupiter en Poissons à partir de jeudi si vous êtes né en octobre. Mais aujourd'hui, il y a un problème relationnel pour le 2e décan. Vous serez furieux et on vous comprend : il se pourrait qu'une nouvelle contrainte s'ajoute aux autres et que vous ayez le sentiment d'être privé de votre liberté, ou de votre libre-arbitre. Il se pourrait qu'on décide à votre place et que vous n'ayez pas votre mot à dire. Mais c'est une situation qui est déjà en place depuis plusieurs mois.

Sagittaire

La nouvelle Lune de demain peut créer une sorte de brouillard (3ème décan), pas désagréable pour ceux qui ne veulent pas s'affronter à la réalité pure et dure. Il pourrait en effet y avoir une situation pas claire dans votre travail : la lunaison de demain occupe votre secteur du travail et est en relation avec Neptune. Il est donc possible qu'un collègue vous mène la vie dure, ou que ce soit vous qui ne vous conduisiez pas très bien avec lui. Et du coup, ça vous retombe dessus.

Capricorne

Seul le 2ème décan pourrait avoir à se plaindre de la conjoncture de la semaine. Mars s'oppose à vous et crée un rapport de force, voire un conflit pour certains. Mais il apparaît que vous ne pouvez pas vous débarrasser du problème comme vous le faites d'habitude : vous devez vous montrer conciliant, ne pas jeter d'huile sur le feu, et faire ce qu'il faut pour que la situation ne dégénère pas. Mais cela va probablement vous demander des efforts (né avant le 7 janvier).

Verseau

1er et 3ème décan, c'est une bonne semaine, et s'il vous est possible partir quelques jours, cela vous changera bien les idées. 2ème décan, un explication s'impose. Saturne est en effet chez vous, ce qui n'est pas une sinécure, mais elle sera en bon aspect avec Mercure quasiment toute la semaine. Il va donc falloir parler de quelque chose que vous avez longtemps gardé pour vous, mais vous ne pouvez plus vous taire, même s'il est difficile pour vous de vous confier.

Poissons

La nouvelle Lune, demain, met Neptune en valeur, or celle-ci occupe votre 3ème décan. Vous pourriez avoir une révélation lors d'un échange avec un proche. Vous êtes de ceux qui oublient ce qui les dérange, ou les traumatismes (petits ou grands) qu'ils ont subis et à la faveur de cette conjoncture, vous pourriez avoir une illumination. 1er décan, Jupiter arrive chez vous ce jeudi et il se peut que vous rallumiez la flamme d'une ancienne passion. À tort ou à raison.