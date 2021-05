L'horoscope du 7 mai 2021

publié le 07/05/2021 à 05:30

Bélier

La Lune passe le week-end dans votre signe, en dissonance avec Mars aujourd'hui. Né fin mars précisément, soit vous allez vous disputer avec un proche, soit vous ne serez pas bien, un peu fiévreux ou vous vous serez fait mal quelque part. Quoi qu'il en soit, vous serez irritable, nerveux mais ce sera passé demain et lundi Mars terminera sa dissonance avec votre décan. Ce sera alors au tour du 2ème de devoir s'affronter à lui-même ou à quelqu'un d'autoritaire, un patron ou un parent.

Taureau

Ambiance plus cool en cette fin de semaine mais vous serez plus intériorisé et peut-être, pour certains, en colère contre vous-même. A moins que ça ne soit un proche qui vous parle de manière un peu agressive et que vous ne sachiez pas quoi lui répondre. Souvent, l'agressivité des autres vous paralyse... En revanche, c'est encore une bonne journée pour ceux du 3ème décan, et si ce n'est pas dans le domaine de l'amour, de la séduction, ce sera dans celui de l'argent où vous pourrez récupérer une somme.

Gémeaux

Vous avez certainement des projets pour ce week-end et ils incluent vos amis ou l'un d'entre eux. En tout cas, vous aurez un sentiment de liberté que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps... Notamment si vous êtes du 1er décan, l'harmonie entre Lune et Mercure vous donnera envie de voir du monde, d'échanger le plus possible, cela vous permettra de vous sentir plus vivant que les autres jours. Vous n'aurez aucun mal à échanger, même avec des personnes que vous ne connaissez pas.

Cancer

Vous serez un peu trop réactif pour que vos relations avec vos proches se passent bien. Si vous n'y veillez pas, il y aura forcément un accrochage au cours de la journée, peut-être parce que vous aurez pris une décision sans en parler, sans demander leur avis à ceux qui vous entourent. Et si vous êtes né fin mars, vous supporterez mal qu'on vous mette des bâtons dans les roues : plus on vous freinera, plus vous vous mettrez en colère ! Vous vous sentirez mal aimé.

Lion

Vous avez trois agréables journées devant vous, probablement parce que vous allez prendre la poudre d'escampette et même si vous n'allez pas très loin, vous pourrez changer votre horizon. Vous aurez besoin, pour vous sentir bien, de ne pas être enfermé chez vous et de sentir de l'air sur votre visage. Certains seront même très sportifs, voire compétitifs. Dans un autre registre, vous aimeriez bien pouvoir faire la fête si cela s'avère possible (prévisions écrites le 27 mars)

Vierge

La conjoncture vous invite à être un peu plus audacieux et entreprenant que d'habitude, elle vous dit de prendre quelques risques, très mesurés étant donné votre proverbiale prudence. Mais si vous vous décidez à faire quelque chose qui comporte un risque, vous serez content de vous. Le risque en question peut être financier : un placement un peu plus dynamique que ceux que vous avez faits jusqu'à présent par exemple. Ou une dépense que vous ne vous étiez jamais autorisée.

Balance

Ce vendredi pourrait être marqué par une petite querelle pour le 1er décan. Votre cher et tendre se comportera un peu en despote et vous lui en ferez la remarque, ce qui ne lui plaira pas, évidemment. Mais vous aurez raison de lui dire ce que vous pensez (1er décan surtout), car il ne faut pas que cela devienne une habitude. Et si c'en est déjà une parce que vous êtes ensemble depuis longtemps, il faut que ça change. Nous ne sommes plus en royauté, ne laissez pas l'autre se comporter en monarque.

Scorpion

Vous n'aurez pas l'esprit tranquille aujourd'hui, demain non plus, tout simplement parce que vous aurez laissé traîner du courrier, des factures, des réponses à faire. Et tant que vous n'aurez pas fait un ménage dans votre paperasserie, vous ne vous sentirez pas tout à fait libre ! Essayez de vous en débarrasser aujourd'hui, pourquoi remettre à demain ? Dans un autre ordre d'idée, il se peut que vous deviez emmener un des enfants chez le médecin, ou que vous y alliez pour vous !

Sagittaire

Vous serez un peu remonté aujourd'hui et demain, probablement parce que vous aurez un défi à relever, sportif pour les uns, ou d'une autre nature pour les autres. Il peut s'agir d'une discussion un peu vive par exemple, si vous êtes du 1er décan, nous avons déjà évoqué cette possibilité. Cela dit, la conjoncture parle également de vos relations avec vos enfants et des soins que vous devez leur apporter. Il est possible que l'un d'entre eux soit malade et que vous deviez le soigner ou l'emmener chez le médecin.

Capricorne

Vous ne serez pas d'humeur à batifoler aujourd'hui, vous prendrez tout un peu trop à coeur et en particulier l'aspect sentimental de votre existence. Si vous êtes en couple, il se peut que votre conjoint se montre un peu difficile à vivre et qu'il y ait de la dispute au programme (né fin décembre surtout). Et si vous êtes célibataire, vous risquez de tomber sur quelqu'un d'attirant mais avec qui vous n'aurez pas beaucoup de points communs ; vous vous direz que vous n'avez pas de chance.

Verseau

Vous pouvez prévoir un sympathique week-end, vous serez bien entouré et certains pourront même bouger, aller faire du shopping s'il y a quelque chose d'ouvert (je suppose que ça dépend de la région où vous êtes). Et si tout a été rouvert (prévisions écrites fin mars), ce qui serait étonnant mais on ne sait jamais, vous vous en donnerez à coeur joie. Sinon, vous pourriez aussi vous promener sur Internet où rien n'est fermé et où vous pouvez tout acheter.

Poissons

Vous aurez un peu la fièvre acheteuse, surtout né en février, mais cela fera partie d'un besoin de compenser, de vous faire plaisir alors que vous avez peut-être vécu dans le déplaisir depuis quelque temps. Ou alors, vous serez extrêmement gourmand, avide même, et vous avalerez plein de bonnes choses avec la même raison : compenser un déplaisir. Mais faites en sorte que cela ne devienne pas une habitude, les Poissons prennent facilement des kilos s'ils se laissent aller.