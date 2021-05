L'horoscope du 8 mai 2021

publié le 08/05/2021 à 05:30

Bélier

Allez hop ! Pour vous aussi il faut de l'exercice pour défouler votre énergie et surtout votre agressivité ; elle risque de monter d'un cran chez ceux du 1er décan. Vous n'avez pas du passer une bonne nuit, peut-être suite à une dispute ou parce que vous aviez une douleur quelque part. Vous bouger ne peut que vous aider, sauf si la douleur vous en empêche. Dans ce cas, essayez d'être actif dans la maison, de bricoler, de vous occuper la tête, ce sera déjà ça.

Taureau

3ème décan, un jolie harmonie entre le Soleil et Neptune donne à vos sentiments un côté un peu mystique, en tout cas ce que vous ressentez vous élève l'âme. Vous avez l'impression de dépasser le simple amour terrestre, d'être en totale synchronicité avec l'univers et avec votre partenaire si vous en avez un. Vous êtes également sensible à la poésie, à la beauté de la nature et à toutes les couleurs qu'elle peut nous offrir, au coucher du soleil...

Gémeaux

Vous ne serez pas aussi contemplatif que le Taureau, ce n'est pas votre nature, mais en revanche vos relations sociales seront au top, vous amuserez la galerie. Comme souvent, vous raconterez des histoires drôles, vous ferez le pitre, ou ferez des remarques amusantes sur les autres, basées sur votre formidable sens de l'observation, surtout 1er décan. Je vous l'ai déjà dit, Mercure est chez vous et cela accentue toutes vos qualités d'observateur et de commentateur.

Cancer

Le Soleil et Neptune vous regardent avec une grande bienveillance et aujourd'hui vous ne capterez que ce qu'il y a de bon et de généreux chez l'être humain. Vous ne verrez que le positif, notamment 3ème décan, et aurez même tendance à idéaliser quelqu'un, un personnage célèbre peut-être, dont vous trouverez l'engagement admirable. Si vous êtes une femme et que vous êtes en couple, c'est peut-être votre chéri que vous regarderez avec admiration.

Lion

Vous aurez besoin de rêver aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait rêver un Lion ? Eh bien c'est la beauté, la beauté captée par un peintre ou un sculpteur par exemple. Peut-être irez-vous voir une exposition, ou ferez-vous une de ces brocantes campagnardes où on trouve parfois des merveilles ? Souvent, vous aimez fouiller, chiner et trouver de l'or sous une montagne de " déchets ". Toutefois, la beauté d'une personne, d'un film, de l'écriture d'un auteur peut aussi vous enchanter.

Vierge

3ème décan, vous avez peut-être compris que jamais l'amour ne pourra changer l'autre en prince charmant ou en reine des neiges. Vous y avez cru pourtant. Ou plutôt, quelqu'un vous y a fait croire et si vous êtes né autour des 16, 17 septembre, vous êtes désillusionné aujourd'hui, vous êtes redescendu sur terre. Mais sur terre, il peut aussi y avoir de l'amour, toutefois pas celui dont vous avez rêvé et qui est trop parfait pour exister, l'être humain étant imparfait.

Balance

Les rêves, ça vous connaît, surtout en amour mais en ce moment, c'est dans votre vie professionnelle que vous avez un rêve ; il pourrait bien se réaliser les amis ! En effet, vous disposez (2ème et 3ème décan) d'une conjoncture qui montre que vous êtes investi à fond dans ce que vous faites, ou dans ce que vous produisez, et grâce aux bons et constructifs influx de Saturne, vous pourrez atteindre vos objectifs, non sans avoir travaillé plus que jamais.

Scorpion

Le Soleil et Neptune révèlent tout l'amour qui est en vous. Profond et intense il s'adresse à votre partenaire ou à l'un de vos enfants si vous êtes du 3ème décan. Né autour des 14, 15 novembre, un amour débutant ou l'arrivée d'un enfant peut ouvrir une porte sur ce besoin d'amour inconditionnel qui est en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Les influx de Neptune vous l'autorisent parce qu'ils vous mettent en confiance avec celui/celle que vous aimez.

Sagittaire

Comme le Lion, vous aurez besoin de beauté aujourd'hui, mais c'est la beauté de l'action, celle du courage et du dépassement de soi qui vous épatera. Peut-être aussi celle du travail bien fait, si vous avez un jardin par exemple et que vous y avez fait des plantations, vous vous extasierez devant les beautés de la nature. Toutefois, comme vous êtes aussi très investi dans la culture, l'âme d'un écrivain que vous êtes en train de lire peut vous sembler très belle.

Capricorne

Né après le 11 janvier, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Mais est-ce que vous vous la racontez l'histoire ou est-ce que c'est une agréable réalité ? Difficile de savoir, les bons influx de Neptune font parfois de nous d'excellents romanciers. De toute manière, c'est une conjoncture qui vise à vous détendre - nous en avons déjà parlé - et cela peut évidemment passer par la levée de certaines inhibitions qui vous empêchaient de vous laisser aller à vos sentiments.

Verseau

Ce n'est pas une journée pour rester en PLS sur votre canapé. Au contraire, il faut bouger, faire de l'exercice, physiquement, mentalement et vous serez en phase. Contrairement à ce que certains pensent, l'exercice, le sport ne fatiguent pas, au contraire, ça met en forme. Et la forme, vous devriez l'avoir en ce moment... Vous êtes même un peu trop nerveux par moments (né fin janvier) et si vous voulez parvenir à vous calmer les nerfs, rien de mieux que l'exercice !

Poissons

Comme le Cancer, vous êtes le roi des rêveurs et avec Neptune dans votre signe, vous devez avoir de très beaux rêves. Malheureusement la réalité vous rattrape, elle le fait toujours et plus on s'est éloigné d'elle et plus elle est cruelle. C'est peut-être ce dont sont en train de s'apercevoir les natifs du 3ème décan, en particulier nés autour des 13, 14, 15 mars. Toutefois, certains pourraient avoir des problèmes avec leur mémoire, Neptune ayant tendance à " effacer ".