L'horoscope du 6 mai 2021

publié le 06/05/2021

Bélier

Il semble, 1er décan, que vous êtes chaud-bouillant à l'intérieur. Vous en voulez à quelqu'un et vous ne l'avez peut-être pas encore exprimé : vous attendez l'occasion de pouvoir agir ou réagir de manière à ce que l'autre comprenne de quel bois vous vous chauffez. Il est possible que ça explose demain, la Lune dans votre signe vous incitera alors à allumer la mèche. Si vous pouviez diriger ces énergies autrement, ce serait l'idéal, en tout cas l'important c'est que ça sorte, il ne faut pas garder pour vous !

Taureau

A fond dans la séduction, surtout 3e décan ! Vous avez des atouts de taille, en particulier un magnétisme auquel on ne peut échapper. Et un charme ensorcelant. Utilisez vos atouts dans tous les domaines, il sera difficile de vous résister aujourd'hui, surtout si vous attendez qu'on fasse un geste pour vous ou qu'on vous promette quelque chose. Il y a des chances pour que vos voeux soient exaucés. 1er décan, un petit déplacement peut être au programme du week-end.

Gémeaux

Vous serez distrait et surtout vous aurez tendance à oublier des choses importantes comme un rendez-vous téléphonique ou en visio. Vous n'y penserez pas le moment venu et vous en mordrez les doigts après. Cela concerne surtout les natifs du 3e décan, en revanche ceux de mai ne laisseront pas passer l'occasion de briller grâce à la présence de Mercure chez eux, débarrassée de sa dissonance avec Jupiter. Votre humour, votre sens de l'observation, votre esprit de répartie plairont.

Cancer

Au contraire des Gémeaux, votre sens de l'observation, surtout sur les détails, ne sera pas au top. Aussi lisez bien les modes d'emploi et ne signez aucun papier avant de l'avoir lu et relu, surtout les petits caractères. En fait, vous aurez tendance à ne voir que la globalité d'un texte, voire d'une situation, et cela peut vous faire passer à côté d'un détail important. Par ailleurs, l'idée d'un petit voyage organisé pour le week-end pourrait vous réjouir à l'arrière-plan et vous mettre de bonne humeur.

Lion

Vous serez encore une fois ennuyé par un manque important de moyens pour réaliser un projet, ou tout simplement pour payer ce que vous devez payer. Plus que d'autres, vous êtes impacté par la crise, que vous ayez dû fermer ou que vous ayez perdu votre job. Soyez patient parce qu'il n'y a pas de doute, vous allez vous refaire mais cela va prendre du temps. C'est à partir de l'année prochaine que vous aurez les meilleurs atouts en poche, et surtout en 2023. Oui, je sais, c'est loin...

Vierge

C'est le bon moment pour prendre un nouveau départ, ou mettre un projet en route si vous êtes du 2ème décan. Mars entame une harmonie avec Uranus qui va vous permettre de progresser plus rapidement dans ce que vous projetez de faire. Peut-être que tout n'ira pas aussi vite que vous le souhaitez, mais il y a malgré tout une dynamique dans la progression et vous parviendrez à dépasser ce qui vous freine : souvent des détails que vous grossissez, ou qui ne dépendent pas de vous.

Balance

Vous aurez du mal à vous organiser et pourtant c'est ce qu'il faut faire si vous voulez venir à bout de tout ce que vous avez prévu d'accomplir dans la journée. Tous les travaux sur lesquels vous savez que vous devez avancer, qu'il s'agisse de votre job ou de vos activités personnelles. Vous aurez envie de vous en débarrasser rapidement mais au lieu de faire les choses les unes après les autres, vous en ferez plusieurs en même temps et ça ne donnera rien de bien. De plus, vous serez souvent distrait, dérangé par les autres.

Scorpion

Essayez de ne pas vous isoler, et ne vous dites pas non plus que vous n'avez besoin de personne. Nous sommes tous reliés et quoi que vous en pensiez, vous faites partie du " réseau " humain. Et, pour vous sentir en phase, vous savez que vous devez y apporter votre contribution, par le travail ou par un don généreux de votre personne à des causes humanitaires. Être utile est nécessaire et vous le savez, le plus souvent inconsciemment. Dans ce cas, c'est le moment d'en prendre conscience.

Sagittaire

Il se peut que vous manquiez de rigueur, d'ordre et de méthode aujourd'hui, notamment 3e décan. Vous aurez juste envie de vous débarrasser de vos responsabilités et de vous sentir léger. Mais les autres, vos supérieurs, vos proches, ne l'entendront pas de cette oreille... Si vous n'avez pas le sens du devoir, on vous rappellera à l'ordre et vous serez bien obligé de plier. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour les membres de votre signe : devoir obéir.

Capricorne

En dépit de résultats dont vous devriez être satisfait, surtout 3ème décan, vous serez quand même dans l'auto-critique, à vous dire que vous auriez pu faire encore mieux. Mais pourquoi vous mettre autant de pression, qui vous l'a demandé ? Qui exige de vous que vous soyez parfait, si ce n'est vous-même et personne d'autre ? Heureusement, Neptune a débarqué cette année, elle vous envoie un bon aspect pour au moins deux ans, durant lesquels vous allez apprendre à être plus relax.

Verseau

Vous avez le choix, ou vous vous focalisez sur un détail et vous angoissez en y pensant en boucle, ou vous lâchez prise et laissez tomber momentanément votre tendance à tout contrôler. Ça ne durera que quelques heures, mais cela vous fera beaucoup de bien de ne pas être trop dans le contrôle, la surveillance... Cela concerne surtout le 3e décan, alors que c'est tout bon pour ceux de janvier. Grâce à Mercure, vos échanges sont satisfaisants, vous pourriez même recevoir une proposition.

Poissons

La conjoncture indique que vous risquez d'être indifférent aux autres aujourd'hui, probablement parce que vous aurez un problème en tête et que votre monde intérieur, celui de la pensée, aura la priorité sur l'extérieur. Mais c'est dommage, si vous parliez de votre problème à l'un de vos proches, peut-être qu'il en ressortirait du positif, une idée qui vous permettrait d'envisager votre problème d'une autre manière ? Ne restez pas fixé sur vous-même, si vous le pouvez allez vers les autres et confiez-vous.