L'horoscope du 9 mai 2021

publié le 09/05/2021 à 05:30

Bélier

Vous serez très séducteur et aussi très pressé de conclure. Mais évitez de brûler les étapes, même si vous êtes impatient, cela ne jouerait pas en votre faveur. Un trop grand empressement peut faire peur à votre conquête, surtout s'il ou elle appartient à un signe de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne) : ce sont des signes qui ont besoin de temps pour développer des sentiments. Et c'est sans parler du Scorpion qui lui, a besoin d'établir un climat de confiance.

Taureau

Vénus vous quitte pour votre voisin Gémeaux où elle éclairera vos finances. Il s'agit d'acquisitions avec cette planète, ou alors d'une rentrée qui tombe bien. Pas aujourd'hui, évidemment, mais à partir de demain et jusqu'au 17 pour ceux du 1er décan. Une bonne période aussi pour plus de confort, matériel donc ou moral, votre chéri/e se montrant rassurant sur ses sentiments et vous donnant des preuves concrètes de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Tip top !

Gémeaux

Bienvenue à Vénus, dans votre 1er décan jusqu'au 17. Vous pourrez tomber amoureux ou raviver la flamme dans votre couple. Et l'argent peut rentrer aussi. Vous le constatez, c'est une bonne configuration, mais lors de la pleine Lune de demain, Vénus sera légèrement en dissonance avec Jupiter et vous pourriez exagérer vos sentiments si vous êtes né entre le 20 et le 24. Ou alors, vous n'apprécierez pas que votre partenaire vous fasse la leçon.

Cancer

Vénus se trouve à présent dans l'ombre de votre signe, en regard du 1er décan toute cette semaine. Vous aimerez ou admirerez quelqu'un en secret. Vous vous ferez un tableau romantique de la situation, mais Mars n'étant plus dans votre décan, il n'est pas sûr que vous puissiez conclure. Si vous êtes en couple, il se peut que l'autre soit soudain très critiquable, que ses comportements vous agacent. Mais pas de panique, ça ne durera pas.

Lion

Vénus est une planète qui donne de la valeur à tout ce qu'elle touche. En Gémeaux, ce sont vos projets et vos espoirs qui sont valorisés par la planète et qui peuvent donc se concrétiser d'ici à ce qu'elle sorte des Gémeaux, c'est-à-dire le 2 juin. Tous vos espoirs ne seront pas concrétisés à cette date, mais vous aurez réussi à obtenir que l'un d'entre eux puisse fonctionner. Il faudra cependant faire fonctionner votre réseau relationnel, très valorisé aussi par Vénus.

Vierge

C'est votre secteur professionnel, celui des réussites mais aussi des échecs qui est stimulé par Vénus. Il ne sera pas question d'échecs mais plutôt de succès. Peut-être pas énorme, ce sera un petit pas en avant vers la réalisation d'un projet ou la fin espérée d'une attente. Côté coeur, vous serez solide comme le roc, votre partenaire ou ceux que vous aimez pourront compter sur vous, vous vous couperez en quatre pour eux, pour qu'ils soient heureux (1er décan jusqu'au 17).

Balance

Dans un secteur de joie et d'intégration, Vénus vous est favorable. Il se peut que vous vous sentiez accepté par quelqu'un ou bien intégré dans un nouveau milieu. Enfin, ce n'est pas forcément du nouveau, cela fait même peut-être un an que vous fréquentez ces nouvelles personnes avec lesquelles vous avez un projet. Et sous la protection de Vénus il est possible que les choses avancent, que d'autres personnes s'agrègent à ce projet qui ne peut que marcher.

Scorpion

Vénus occupe à présent un lieu de votre thème où il peut y avoir une petite crise, liée à la jalousie et à la possessivité dont vous, ou l'autre, pouvez faire preuve. Pour une fois, il se peut en effet que ça ne vienne pas de vous puisque Vénus représente l'autre, celui ou celle que vous aimez. Dans ce cas, sachez apaiser les choses, vous en avez le pouvoir avec cette Vénus. Célibataire, les lois de l'attraction vont s'appliquer et vous pourriez faire une conquête (1er décan, jusqu'au 17).

Sagittaire

Face à vous, 1er décan jusqu'au 17, Vénus vous donne envie de séduire ou d'être séduit. Vous serez plus charmeur que jamais, même dans le domaine professionnel où vous pourriez obtenir un accord, un engagement ou signer un contrat. Disons que tout ce qui vous relie aux autres sera valorisé par Vénus. Certains pourraient faire une rencontre, mais la planète étant rapide, ça ne sera pas durable, ce sera juste un moment qui vous fera rêver.

Capricorne

Par rapport à votre signe, Vénus Gémeaux n'est pas très active côté sentiments. Déjà que vous n'êtes pas le plus démonstratif, vous le serez encore moins. Mais vous aurez peut-être une autre manière d'exprimer ce que vous ressentez, c'est d'être attentionné et prévenant avec votre partenaire. Ce sera votre façon de montrer vos sentiments. Célibataire, soyez observateur, quelqu'un de l'entreprise où vous travaillez, ou que vous voyez quotidiennement, pourrait vous faire de l'oeil.

Verseau

Une très bonne position de Vénus par rapport à votre signe puisqu'elle occupe le secteur sentimental de votre zodiaque. Vous serez sollicité de tous côtés, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire, on vous enverra des signaux que vous ne pourrez pas ignorer. Cela dit, si vous êtes artiste, il se peut que l'une de vos créations plaise beaucoup et si vous avez des enfants, l'amour circulera bien entre vous. De la même manière, vos amis vous exprimeront leur affection.

Poissons

Vénus occupe à présent votre secteur de la famille et de la maison. Vous aurez besoin d'un cocon, d'un joli cocon ; c'est le moment de redécorer votre intérieur, d'y apporter une touche plus cosy, plus confortable. Il suffit parfois de pas grand-chose, d'un objet ou d'un meuble en plus pour que l'ambiance d'une pièce change. Cela dit, sous cette conjoncture, vous pouvez aussi revoir une personne appartenant à votre passé, un ami ou un ex, pour certains.