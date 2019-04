L'horoscope du 10 avril 2019

publié le 10/04/2019 à 06:45

Bélier

Jupiter est rétrograde à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 août. Vous avez fait de grands pas en avant mais attendez-vous à une période de stagnation. Soyez sans crainte, si Jupiter vous a fait des promesses, la planète les tiendra, il faut juste que vous soyez moins impatient et que vous vous fassiez confiance. S'il s'agit d'obtenir un poste de direction, de partir en mission à l'étranger ou de vous doter d'une belle formation, de toute façon vous y reviendrez, d'abord 2e décan, puis 3e.

Taureau

En ce qui vous concerne, la marche arrière de Jupiter risque simplement de retarder la résolution d'un problème concernant un héritage ou une donation. Ce sera peut-être compliqué (2e et 3e décan) parce que quelqu'un de votre entourage pourrait contester un point de détail et ça bloquera tout. Mais comme ce n'est qu'une question de temps et que vous avez de la patience à revendre, vivez votre vie comme si de rien n'était, n'en faites pas une montagne.

Gémeaux

Si vous êtes dans un problème judiciaire ou administratif, il va stagner pendant quelques mois ; les choses reprendront un peu avant la prochaine rentrée, et ensuite vous aurez jusqu'en décembre pour régler définitivement la question. Qui n'est peut-être pas un problème car, pour certains, l'opposition de Jupiter (dont nous parlons) a pu provoquer une rencontre ou vous proposer un partenariat, une association. Mais là aussi il y aura un temps de réflexion.

Cancer

Saturne, qui contrarie le 2e et le début du 3e décan, va aussi rétrograder à la fin du mois et jusqu'en septembre. Le temps d'apprendre à attendre patiemment. Un temps vous est imposé, toujours avec Saturne, et en général ce n'est pas un temps facile à supporter : on attend que ça s'arrête, que les choses redeviennent plus positives et moins lourdes à faire bouger. En tout cas, si vous êtes du 2e décan, vous vous débarrasserez définitivement de Saturne en décembre prochain.

Lion

Vous supporterez très bien la rétrogradation de Jupiter, 3e puis 2e décan, simplement parce que votre attente à vous sera une attente joyeuse. Un enfant pourrait naître d'ici la fin de l'année, à moins que ça ne soit l'un de vos projets qui ne voie le jour. Cette rétrogradation n'empêchera rien, sauf que Jupiter ne sera plus active et vous demandera à vous aussi de ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Mais cela n'empêchera pas les belles promesses de se concrétiser.

Vierge

Déjà que la conjoncture actuelle n'est pas top, tout vous énerve 1er décan, la rétrogradation de Jupiter peut retarder un déménagement ou des travaux que vous faites chez vous. Vous serez d'ailleurs probablement mécontent (par moments, pas tout le temps) entre maintenant et le jour d'août où Jupiter reprendra sa marche directe (le 12 août !)... Comme vous n'aurez pas la main sur le problème, il faudra vous y faire sachant que quel qu'il soit, il sera réglé d'ici la fin de l'année (2e et 3e décan).

Balance

Vous non plus, vous ne serez pas très atteint par les états de Jupiter, vous avez plusieurs choses sur le feu et si l'une ralentit, l'autre avancera sans problème. C'est l'avantage de ne pas avoir tous ses oeufs dans le même panier et vous l'avez d'ailleurs bien compris déjà l'année dernière. Vous pourriez même démarrer quelque chose en ce moment (2e décan) qui sera amené à se développer tout en vous rapportant à la hauteur de l'énergie que vous y investissez.

Scorpion

Vous avez décidé de vendre ou d'acheter un bien, de faire un quelconque investissement, attendez la rentrée avant de vous décider définitivement. D'ici là, il y aura eu beaucoup d'incertitudes, de l'indécision, le mois de juin étant particulièrement difficile au niveau de la stabilité (financière, sociale, etc.). Laissez passer cette période un peu chaude et qui reviendra en septembre, mais Jupiter sera alors directe et vous serez moins dans l'incertitude.



Sagittaire

C'est chez vous que Jupiter est à présent rétrograde. Ce qui est prévu se concrétisera, mais pas tout de suite car il y aura de l'instabilité en juin et il vaut mieux ne pas faire de projets car ils pourraient être remis en question à ce moment-là, surtout 2e décan. Nous retrouverons alors la même configuration instable qu'en janvier, mais avec Jupiter rétrograde ; on peut assister à une régression de ce qui avait pu progresser, à une forme de dissolution qui risque de créer de la colère.

Capricorne

Pour vous c'est la rétrogradation de Saturne qui jouera un rôle : elle est dans votre signe, donc vous serez moins dans la dévalorisation de soi ou dans la culpabilité. Disons que lorsque Saturne rétrogradera, de fin avril à mi-septembre, c'est surtout le 2e décan qui sera sollicité et si vous en faites partie, vous pourrez certainement mieux comprendre et gérer ce qui vous pousse ainsi à vous déprécier et, par la suite, reprendre le contrôle. Mais est-ce que vous n'exigez pas trop de vous-même ?

Verseau

La rétrogradation de Jupiter va imposer une période de réflexion sur l'un de vos projets 3e et 2e décan, un temps nécessaire pour lui donner des bases solides. Vous aurez ainsi tout loisir de mieux nourrir ce projet et, peut-être, de trouver un sponsor ou quelqu'un qui va vous aider à le faire marcher. Puis, à partir de la rentrée, cela ira assez vite, surtout si vous avez un ascendant Bélier, Gémeaux, Lion, Balance ou Sagittaire. Les choses iront en s'accélérant.

Poissons

Une promotion en vue, une mutation peut-être, en tout cas si vous êtes du 2e ou du 3e décan, même si Jupiter rétrograde, rien n'est perdu ; ayez foi en vous ! C'est souvent ce qui vous manque le plus : vous avez foi dans les autres, dans une religion, une idéologie, mais la foi en vous-même manque le plus souvent, à moins d'un ascendant fort (Bélier, Lion, Sagittaire, par exemple, ou Capricorne). Et même si, par extraordinaire, ça vous passait sous le nez, vous aurez d'autres occasions.