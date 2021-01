L'horoscope 2021 : les prévisions pour l'année des Poissons

publié le 04/01/2021 à 06:30

1er décan : pas de grandes nouvelles pour cette année 2021 de la part de Vénus, surtout si vous n’entretenez pas une relation virtuelle ou secrète. Cependant, l'année pourrait s'avérer plus excitante lors du passage de votre planète, dans votre décan, du 25 février au 5 mars. Durant cette période, il se peut que votre cœur batte plus vite qu'à son habitude. Pas de problèmes de santé rassurez-vous, mais peut-être une rencontre spéciale avec quelqu'un, ou tout simplement le fait que votre couple sera en parfaite harmonie.

2e décan : bonne nouvelle, votre vie sentimentale ne sera plus sujette à de mauvais choix, étant donné que Neptune vous quitte, enfin, pour le 3ème décan. La stabilité pourrait revenir et surtout, vous tomberez sur des personnes en qui vous pourrez avoir davantage confiance. Votre planète de cœur, Vénus, se situera dans votre décan du 5 au 14 mars. Vous pourriez faire une rencontre importante et qui vous marquera. Mais attention, un obstacle, à partir du 21 mars, pourrait se mettre sur votre route. Quelque chose vous déplaira pour sur, et il faudra le surmonter, trouver des solutions pour avancer dans la voix qui est la vôtre.

3ème décan : c’est à votre tour de recevoir Neptune, l’une de vos planètes maîtresses et elle va avoir (elle a déjà) une forte influence sur votre vie. Une influence positive pour les uns, moins positive pour les autres. Dans le pire des cas, il se peut que vous preniez conscience d’une dépendance, peut-être à quelqu’un, et que vous cherchiez à vous débarrasser de cette dépendance. Dans ce contexte, il est sûr que vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait. Mais si cette personne a une attitude qui vise à vous dévaloriser, posez-vous des questions, n’attendez pas que ça passe, car la situation n'évoluera pas. Vous en serez peut-être davantage conscient lors de la conjonction de Vénus avec votre Soleil entre le 13 et le 21 mars.