L'horoscope 2021 : les prévisions pour l'année du Bélier

publié le 05/01/2021 à 06:30

1er décan : Jupiter, la planète de chance, est de votre côté pour cette nouvelle année. Vous pourrez élargir votre champ d'action, mais surtout donner plus de place à vos relations, celles qui sont utiles. Vos réseaux amicaux et professionnels seront donc très favorisés par la conjoncture. Une rencontre pourrait également avoir son importance : pas une rencontre amoureuse, mais une rencontre avec quelqu’un dont la mission sera de vous aider, de vous servir de guide. Cette personne peut devenir un véritable ami. Côté cœur, la planète Vénus sera chez vous du 21 au 30 mars. Votre cœur battra plus vite. Certains pourraient faire une rencontre, mais comme Jupiter et Saturne ne seront plus en relation avec vous, on peut se demander si elle sera durable. En couple, normalement, tout devrait bien se passer. Et si vous êtes célibataire, vous ne vous en porterez pas plus mal.

2e décan : une amitié amoureuse pourrait beaucoup vous occuper en cette année 2021. Toutefois, comme le 1er décan, vous pourriez rencontrer quelqu’un qui va compter dans votre évolution personnelle ou professionnelle. Ça ne sera pas forcément lié à votre vie sentimentale, mais cette personne risque de compter parce qu’elle vous apportera beaucoup de son expérience et de ses connaissances. Vous pourriez être introduit dans un nouveau milieu, par exemple, et faire de nouvelles rencontres, pourquoi pas amicales.

3e décan : comme les autres décans, vous aurez peut-être la chance de tomber sur quelqu’un qui pourrait jouer un rôle de mentor, voire de guide, marquant votre année. Côté cœur, une amitié amoureuse pourrait naître pour les célibataires, entre le 6 et le 14 avril. Et si vous êtes en couple, un changement dans votre façon de vivre vous rapprochera et accentuera vos affinités avec votre partenaire.