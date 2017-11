Comment éviter les perturbateurs endocriniens ?

publié le 09/11/2017 à 07:00

Même à très faible dose, les perturbateurs endocriniens interfèrent dans notre système hormonal. Ils sont capables d'agir sur notre organisme, jusqu'à troubler la croissance, la puberté, la température corporelle, la faim et satiété, le sommeil, la libido ou encore le rythme cardiaque. Que ce soit dans les boîtes de conservation en plastique, emballages de fast-food, aliments transformés, dans l'eau du robinet, les médicaments, les produits de santé/beauté, parfums d'intérieur, pesticides..., les perturbateurs endocriniens ont envahi notre quotidien. Quels sont les risques et conséquences de ces molécules ? Est-il possible de les éviter ? Comment s'en prémunir ?



Invitées

- Claudie Verner : rédactrice en chef adjointe à Dr Good, partenaire de l'émission



Dr Good

- Denise Caro : médecin, journaliste, spécialiste en nutrition et environnement, auteure de "Les perturbateurs endocriniens", éditions Quae



Les perturbateurs endocriniens

