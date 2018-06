Happy Cow ou Too Good To Go, des applications pour manger mieux et lutter contre le gaspillage alimentaire

publié le 14/06/2018 à 10:30

Vous êtes végétalienne et lire et relire les emballages pour y trouver une trace de produit animal vous fatigue ? Vous êtes accro aux services de livraison à domicile mais souhaitez consommer des produits locaux et de meilleure qualité ? Vous aimeriez mieux manger mais ne savez pas par quelle étape commencer ? Bonne nouvelle, les innovations technologiques et numériques passent à l'heure du mieux vivre et mieux consommer.



D'une application numérique pour favoriser les commerces de proximité en passant par une plateforme pour vous guider vers une alimentation plus équilibrée ou une autre vous expliquant quels fruits et légumes acheter selon les saisons, découvrez 11 applications repérées sur Apple Store ou Google Play, mais aussi dans les allées du salon VivaTech qui se tenait à Paris du jeudi 24 au samedi 26 mai dernier.

Pour consommer différemment

Epicery : cette application vous permet de commander des produits frais directement depuis les commerces de votre quartier (épicerie, boucherie, poissonnerie, fromagerie, etc.) et de les faire livrer chez vous en moins d’une heure. Ce service est disponible à Paris et dans sa petite couronne mais aussi à Lyon, et à Villeurbanne. Gratuit sur l'iOS et Android.

Peligourmet : vous êtes un ou une passionnée de produits du terroir ? Cette plateforme a été pensée pour vous. Elle permet tout simplement d’acheter des produits locaux, tels que des chocolats, du vin ou du fromage, en circuit court et de se faire livrer en point relais.

Grâce à Peligourmet, vous pourrez vous faire livrer dans un point relais des produits du terroir Crédit : Unsplash/Alexander Maasch

Yuka : scannez vos produits lorsque vous faîtes vos courses au supermarché et Yuka vous indique, grâce à un système de notation, s'ils sont bons pour votre santé. Dans le cas contraire, l'application vous propose une alternative plus saine. Gratuit sur l'iOS et Android.



To Good To Go : d'un côté il y a des restaurants ou commerces qui jettent chaque jour des quantités de nourriture invendues mais encore consommables, de l'autre, il y a des personnes qui souhaitent lutter contre le gaspillage alimentaire et se nourrir à petit prix. Cette application réunit ces deux profils grâce au système de géolocalisation. Gratuit sur l'iOS et Android.

Pour les régimes particuliers

Far : vous êtes allergique ou intolérant(e) à un aliment ? Scannez vos produits et Far vous alerte sur la présence d'un éventuel allergène. Gratuit sur l'iOS et Android.



Vegan Additives : fini la perte de temps à lire les étiquettes et à apprendre par coeur les noms de additifs contenant des produits animal. Grâce à cette application, vous pourrez en quelques secondes savoir si oui ou non ce tofu que vous voulez acheter correspond à votre régime particulier. Gratuit sur Android.

Apprenez à cuisiner veggie grâce à des applis Crédit : Unsplash/Jannis Brandt

Vegg’up : vous venez de passer à un régime végétarien ou végétalien ? Vous songez vous y mettre, petit à petit ? Rejoignez alors la communauté Vegg'up et découvrez des recettes pour vous inspirer et vous guider vers une alimentation équilibrée. Gratuit sur l'iOS, bientôt disponible sur Android.



Happy Cow : grâce au système de géolocalisation, vous n'aurez plus jamais à tourner en rond pendant de longues minutes avant de trouver un restaurant adapté à votre régime alimentaire. Happy Cow vous permet en effet de trouver, dans de grandes villes du monde entier, tous les établissements proposant des plats végétaliens et/ou végétariens ou bio. Une version gratuite est disponible sur l'iOS et Android (version payante à 3,99 euros).

Pour être en accord avec la nature

Etiquettable : vous ne savez jamais quels sont les bons produits de saison ? Cette application vous permet de suivre, mois après mois, quels fruits et légumes privilégier dans vos achats. L'appli vous conseille également comment les converser et offre de nombreuses astuces et autres recettes pour cuisiner et acheter éthique et responsable tout au long de l'année. Gratuit sur l'iOS et Android.



HomePotager : Pour celles et ceux qui rêvent de voir pousser leurs fruits et légumes mais qui vivent dans un appartement, il existe une solution : un potager connecté ! Le modèle proposé par cette jeune entreprise peut faire grimper jusqu'à 18 variétés de plantes, le tout étant 100% naturel.