publié le 24/02/2017 à 14:01

Le saviez-vous ? Certains produits de beauté sont testés sur les animaux et fabriqués à partir d'ingrédients d'origine animale. Vous souhaitez vous orienter vers une consommation plus responsable mais vous ne savez pas vers quelles marques vous diriger ? La rédaction de Girls vous accompagne et vous présente quelques enseignes labellisées "vegan" et "cruelty free", comme on dit dans le jargon. Soit "sans cruauté" envers les animaux.



Mais tout comme l'alimentation végétarienne ou végétalienne n'a pas à être ennuyeuse, vos futurs produits de beauté au rayon maquillage n'ont pas à être froids et austères. Pour conserver un peu de fun de sa trousse à makeup, on est allé vous chercher des palettes en formes de tablettes en chocolat ou à l'allure gothique et des tubes de rouge à lèvres plaqués or (ou presque). De quoi alimenter votre compte Instagram en jolis clichés.

1. Kat Von D Beauty

La marque de cosmétiques de la tatoueuse américaine Kat Von D fait fureur depuis son lancement officiel en France, fin janvier dernier. La marque, estampillée "vegan" (Kat Von D étant elle-même adepte de ce mode de vie) est présente dans tous les points de vente Sephora et se décline en palettes pour les yeux ou le visage, en lipstick liquide et eyeliner baptisé "Tattoo", une référence au premier métier de l'Américaine.



Sur Instagram, Kat Von D Beauty donnera à votre compte une ambiance à la fois gothique et glamour.

2. Too Faced

La marque préférée des Youtubeuses et autres jeunes filles connectées, Too Faced, a tout compris. Ses palettes (notamment la version "Peach") s'arrachent comme des petits pains. Le message de la marque ? Aider les femmes à "posséder leur beauté", tout en respectant la cause animale. Pour craquer sur l'un des modèles de la marque, direction leur site officiel.



Sur Instagram, Too Faced plongera votre compte dans un monde régressif d'emojis, pour un doux retour en enfance complètement assumé.

3. Tarte Cosmetics

La gamme de Tarte Cosmetics, garanti "sans paraben", "sans huile minérale" et "sans cruauté" depuis plus de 10 ans, est un univers de paillettes et de palettes décorées d'imprimés léopard ou graphiques de différentes couleurs pour une touche de fantaisie qui fait du bien aux yeux. L'intégralité des produits est à retrouver sur le site internet de la marque.



Sur Instagram, Tarte Cosmetics réveillera votre compte avec des couleurs punchy, idéal pendant l'hiver un peu trop gris.

4. Spectrum

Vous avez toujours rêvé de vous transformer en Ariel, la petite sirène ? Grâce à la marque Sepctrum, vous pourrez assouvir ce fantasme tout en vous peignant les joues et les yeux avec des pinceaux réalisés à partir de poils synthétiques (et des trousses en forme de coquillage). "Aucune licorne n'a été brutalisée pour les pinceaux Spectrum", précise même le site de la marque. Nous voilà rassurées.



Sur Instagram, vous l'aurez compris, vous pourrez enfin assumer votre identité de sirène des temps modernes.

5. Caked Makeup

Les rouges à lèvres fondants de Caked Makeup sont on ne peut plus esthétiques. Véritables petits bijoux, ils sont nés de l'imagination de deux sœurs aux États-Unis. Elles ont lancé leur marque récemment (le jour de la Saint-Valentin, en 2016) et sont, bien sûr, garanti "vegan".



Sur Instagram, les produits Caked Makeup donneront une touche de food porn à n'importe quel poste.

6. Hurraw!

"Hurraw !", on a trouvé une marque qui fait dans le baume à lèvres vegan. Parce que c'est important de protéger ses lèvres des températures froides de l'hiver. Avec son message qui donne envie de se lever le matin, Hurraw pourrait-elle convertir n'importe quelle adepte du make-up au véganisme ?



Sur Instagram, cette marque remplacera tous vos clichés de citations-inspiration.

7. Axiology

Si votre truc c'est plutôt les rouge à lèvres et rien que les rouge à lèvres, ne cherchez plus et connectez-vous sans plus tarder sur le site de Axiology. Une marque qui, en plus d'être labellisée "vegan", dit soutenir des associations dédiées à la protection de la planète et de la cause animale : un pourcentage des recettes est en effet reversé à plusieurs organismes, peut-on lire sur le site.



Sur Instagram, les produits de Axiology feront de vous une déesse grecque.

8. Concrete Minerals

Le packaging de Concrete Minerals est toujours le même : le nom de la marque, stylisé avec des "C" en forment de lunes et des "A" triangles pour un côté rune de sorcières. À l'intérieur : des poudres qui ne vous transformeront pas en enchanteresse mais qui brillent comme par magie. Le petit plus ? Des produits sans paraben et sans parfum. À découvrir sur le site de Concrete Minerals.

9. Nabla

Nabla est une entreprise italienne qui fait elle aussi dans le vegan. Son nom renvoie au symbole que l'on utilise en physique pour parler de la nature, peut-on lire sur le site de la marque, et à une harpe de la mythologie, celle que l'on retrouve représentée auprès du dieu des arts, Apollon.



Sur Instagram bien sûr, les produits Nabla apporteront un peu de douceur et de mythologie à vos abonnés.

10. Urban Decay

Urban Decay n'est pas une jeune marque puisqu'elle existe depuis plus de 20 ans. Elle a su prendre la vague du numérique et se retrouve aujourd'hui dans de nombreuses vidéos sur Youtube par exemple. Ses palettes peuvent convenir à tous les goûts : dark, glamour, enfantin, moderne, psychédélique... On trouve de tout sur le site d'Urban Decay.



Sur Instagram, votre make-up apportera une touche de luxe à votre contenu.

11. Colorisi

Elle vient d'obtenir son label. Les produits de la marque française Colorisi sont plutôt minimalistes et s'apparentent à des objets délicats, à ranger précieusement ou à poser sur un coin d'étagère, pour une décoration en un clin d’œil, à découvrir sur le site de Colorisi.



Sur Instagram, les poudres de la marque donneront une sensation de douceur à votre compte.