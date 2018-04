publié le 13/04/2018 à 00:58

Crème pour bébés, soins anti-rides, produits de maquillage... L'association UFC Que Choisir a fait le tour des cosmétiques pour alerter les consommateurs sur leurs effets parfois néfastes pour la santé. Le résultat n'est pas très beau à voir.



L'association recense des ingrédients indésirables dans près d'un produit cosmétique sur deux. 55% des produits de maquillage contiennent des perturbateurs endocriniens, 42% des produits pour cheveux contiennent des allergènes. Mais pire : 28% des produits dédiés aux enfants et aux bébés contiennent des substances nocives. Et acheter des marques ne change rien : l'association de consommateur a par exemple trouvé des substances à éviter dans 56% des soins pour le corps Nivea, dans 66% des produits pour cheveux L'Oréal et dans 90% des déodorants Sanex.

L'UFC Que Choisir compte lutter contre ces substances nocives grâce à une application : "Quelcosmétique". Il suffit de la télécharger, puis de scanner le code barre du produit pour savoir si oui ou non il est nocif pour la santé.