publié le 31/07/2019 à 18:14

Longtemps prohibés par la communauté scientifique, les croisements entre l'Homme et l'animal pourraient bientôt faire leur entrée dans notre quotidien. Dans un but purement médical, le Japon vient d'approuvé et financer des recherches visant à mélanger des embryons humains et animaux. La finalité de ces expériences vise à palier le manque de donneurs d'organe et soigner des milliers de patients sur liste d'attente.

D'après le journal Nature, le scientifique Hiromitsu Nakauchi va être chargé de cultiver des cellules humaines dans des embryons de rongeurs, puis de les transplanter dans des animaux de substitutions. Les animaux en questions grandiront donc avec des organes chargés en cellules humaines, qui pourront, si les études sont concluantes, être greffés sur l'Homme.

Des questions bioéthiques se posent évidemment dans ce genre de recherches scientifiques. Certains experts s'inquiètent ici d'une possible migration des cellules-humaines vers d'autres organes des animaux de substitutions et affecter ainsi leurs facultés cognitives. Un problème que Nakauchi a bien pris en compte, "nous essayons de générer des organes ciblés, alors les cellules ne vont que dans le pancréas", dit-il.

Ce type d'expérience a déjà été tenté aux États-Unis, sans succès, les instituts nationaux de la santé ne participant pas au financement. L'aurore de cette science révolutionnaire aura donc lieu au pays du soleil levant. Déjà accepté par des experts du ministère des sciences, le début des recherches devrait, sans surprise, être validé dans un mois par les autorités japonaises.