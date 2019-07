publié le 26/07/2019 à 12:20

Qui ne s'est jamais fait réveiller en pleine par le "bzzz" rengainant d'un moustique ? Si le bruit est difficile à supporter car il est assimilé aux piqûres et aux démangeaisons, il est aussi particulièrement gênant.

Ce sont en les ailes de l'insecte qui font du bruit. Avec un battement de 400 à 2.300 par seconde, ses ailes sont quatre fois plus rapides que celles des autres insectes d'une taille équivalente. Quand elles s'activent, elles créent une vibration, et c'est cette vibration qui provoque le son aigu que l'oreille humaine perçoit.

Une étude réalisée en 2017 par des biomécaniciens britanniques et japonais précise le fonctionnement et l'utilité du vol des moustiques. En fait, ces derniers utilisent beaucoup plus leurs ailes car ils sont poussés vers le haut. Le moustique pivote donc ces ailes pour sans cesse s'aligner dans leurs battements et rester à une altitude stable.

Voler sous la pluie

Le bruit du moustique est surtout émis par les femelles puisqu'il aide les mâles à les repérer pour ensuite s'accoupler.

Enfin, des chercheurs géorgiens et américains ont découvert un fait qui va en ravir plus d'un : s'il est connu que l'humidité attire les moustiques, c'est aussi parce que ce dernier peut très facilement voler sous la pluie. Et pourtant, la masse que reçoit le moustique lorsqu'une goutte d’eau lui tombe dessus équivaut à celle qu'un homme recevrait si un orque femelle lui tombait dessus (1.300 à 3.600 kilos). Mais le moustique ne fait qu'un avec la goutte pendant une fraction de seconde puis reprend tranquillement son cours. Le moustique ne craint donc ni la chaleur, ni la pluie