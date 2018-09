publié le 18/09/2018 à 07:25

En 2023, il sera le premier touriste à observer la lune d'aussi près. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa va être envoyé autour de l'unique satellite de la Terre par la compagnie spatiale privée SpaceX. Il a choisi de se faire accompagner d'artistes.



L'annonce a été faite lundi 17 septembre par le fondateur de SpaceX, Elon Musk, au siège de la compagnie dans l'agglomération de Los Angeles, dans la gigantesque usine dont sort actuellement une fusée tous les 14 jours. Il y a quelques jours, il avait annoncé avoir signé "avec le premier client privé du monde pour se rendre autour de la Lune", prenant soin de ne pas dévoiler son identité pour ménager l'effet d'annonce.

"En 2023, j'inviterai six ou huit artistes du monde entier à me rejoindre dans cette mission vers la Lune", a pour sa part déclaré Yusaku Maezawa, 42 ans, qui est monté sur scène juste après, entre deux énormes fusées Falcon 9. "Ils auront à créer quelque chose à leur retour sur Terre".

Qui l'accompagnera ? Celui qui a fait fortune dans la vente en ligne de vêtements et qui est également collectionneur d'art contemporain a dit qu'il commencerait par contacter les artistes qu'il aime.



Un "rêve d'enfant"

"Je choisis d'aller autour de la Lune !", a répété plusieurs fois le milliardaire, qui a dit que c'était son "rêve d'enfant". Yusaku Maezawa a dit avoir payé toutes les places à bord de la fusée BFR, qui est censée pouvoir transporter jusqu'à une centaine de personnes, et que SpaceX est en train de construire à Los Angeles. Mais le prix de cette épopée reste un secret.



Elon Musk a revu à la baisse la puissance de la fusée, qui était présentée auparavant comme la plus puissante de l'histoire, capable de transporter 150 tonnes en orbite terrestre - plus puissante encore que la fusée mythique du programme Apollo, dans les années 1960 et 1970, qui pouvait emmener 135 tonnes.



La capacité sera de 100 tonnes, a déclaré Elon Musk, en présentant de nouveaux dessins de la fusée et de la navette qui fera le voyage vers la Lune et, un jour, vers Mars. La mission devrait durer quatre ou cinq jours.



Après avoir quitté l'orbite terrestre, la navette avec Yusaku Maezawa et ses artistes feront un tour de Lune... et reviendront se poser sur Terre, à la verticale. La fusée sera réutilisable. "C'est dangereux", a dit Elon Musk. Plusieurs tests, non habités, auront lieu auparavant. En fonction des résultats, le calendrier pourrait être modifié et la mission possiblement retardée.