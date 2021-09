Travail : "Ma nouvelle direction est tyrannique"

Depuis quelques mois, une nouvelle voisine a emménagé au-dessus de l'appartement de Ludivine. Assez rapidement, les échanges ont été tendus. Elle prétendait que Ludivine tapait au plafond puis écoutait ses conversations. La voisine aurait porté plainte contre mari de Ludivine sans raison. Comment apaiser la situation ?

Il y a 2 ans, la direction de l'entreprise dans laquelle travaille Bruno a changé. Depuis la gestion des ressources humaines est de plus en plus inhumaine. Bruno est en proie à des réflexions de plus en plus fréquentes. Et même lorsqu'il déclare une maladie, confirmée par le médecin missionné par son entreprise, son employeur le diffame auprès de la sécurité sociale.

Il y a 30 ans, Stéphane a perdu la vue dans un accident. Aujourd'hui, il vit très bien son handicap et est très autonome. Seul depuis son divorce il y a 9 ans, il souhaiterait retrouver une compagne pour partager sa vie. Mais lorsqu'il s'est inscrit sur un site de rencontres, toutes les femmes lui ont parlé de son handicap. Stéphane ne cherche pas une infirmière, mais une compagne.

Anne-Sophie, conseillère prudhommale et Carole, conseillère auprès de salariés, ont appelé pour aider Bruno. Comment réagir lorsque son employeur ne veut pas reconnaitre votre maladie ? Comment faire pour ne pas se laisser faire ?

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

