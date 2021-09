En février, elle lançait un appel au secours. Hiba, doctorante en histoire et relations internationales à Paris, venait de perdre son job étudiant et n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Loin de sa famille et de son fiancé restés en Éthiopie, la jeune femme n'osait pas demander d'aide à ses proches. Elle s'était confiée au micro de l'émission Parlons-Nous.

"Je sais que mes parents ne peuvent pas m'aider, même à mes propres frères et sœurs je n'arrive pas à dire aujourd'hui 'c'est dur', 'je n'y arrive pas', 'au secours' quoi..." résume-t-elle aujourd'hui dans un épisode inédit. Six mois après, Hiba a réussi à s'en sortir. "J'ai brisé la glace entre mon fiancé et moi, il était très heureux de faire ce geste." Pour autant, l'étudiante n'a pas totalement accepté l'aide que son partenaire lui a donnée... Elle refuse d'être en dette ! "Je suis allée lui acheter des cadeaux", raconte-t-elle.

Maman s'est retrouvée toute seule, elle n'a compté que sur elle-même Hiba

Ce trait de caractère, Hiba le tient de sa mère. Mariée puis délaissée par son mari, cette dernière a dû s'occuper de ses six enfants seule. Elle a tout fait pour leur donner une bonne éducation. "Maman s'est retrouvée toute seule, elle n'a compté que sur elle-même, elle disait tout le temps que personne n'allait nous aider", se remémore Hiba.

La jeune femme se souvient d'un moment particulièrement marquant : ses frères et sœurs étaient enfants et leur mère les avait menés au pied d'une colline qu'ils avaient dû grimper. "On pensait au début que c'était pour s'amuser", raconte Hiba.

L'ascension s'est faite non sans peine. L'objectif pour leur mère : leur apprendre une leçon de vie à travers une belle métaphore. "Là, vous voyez il n'y a personne qui vous pousse, personne ne vous voir quand vous allez galérer pour monter et quand vous allez arriver au sommet, tout le monde va vous voir", leur a-t-elle dit. Des dizaines d'années après, Hiba est arrivée au sommet, mais a intégré qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même.

Cette image de mère très forte et courageuse est à la fois un moteur et un frein Caroline Dublanche

"Votre mère est un modèle pour vous", souligne Caroline Dublanche. "Cette image de mère très forte et courageuse est à la fois un moteur et un frein. C'est comme si le fait qu'elle se soit débrouillée dans des conditions extrêmes voulait dire que vous deviez marcher dans ses pas. Elle avait à cœur de vous offrir une autre vie."

Aujourd'hui, Hiba a compris qu'elle ne devait plus hésiter à demander de l'aide. Elle souhaite retourner en Éthiopie. Là-bas, elle deviendra enseignante, notamment pour encourager les petites filles à aller à l'école et s'émanciper.