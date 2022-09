Insuffisance cardiaque : comment en reconnaître les symptômes ?

Surpoids, fatigue, essoufflement... Les signes de l'insuffisance cardiaque restent trop méconnus. Ainsi, entre 400.000 et 700.000 personnes seraient atteintes d'insuffisance cardiaque sans être diagnostiqués.

La prise en charge de la maladie permet pourtant d'améliorer nettement la qualité de vie, comme l'explique Jean-Léonard, octogénaire, insuffisant cardiaque depuis plus de 10 ans. "J'étais bouffi, je prenais du poids en continu depuis six mois et plus ça allait, plus j'étais essoufflé, retrace-t-il. Mais je n'y ai pas trop fait attention, d'autant que je ne connaissais pas cette maladie. C'est quand j'ai commencé à avoir des œdèmes aux pieds que je suis allé voir mon médecin traitant."

Aujourd'hui, Jean-Léonard prend quinze médicaments par jour, en grande partie pour son cœur. "Ce sont ces médicaments qui me permettent de rester en vie", assure-t-il. Et l'octogénaire a gagné en confort de vie : "Je fais une heure de marche tous les jours et maintenant, j'arrive à marcher sur le plat sans être essoufflé", se réjouit-il.

