publié le 05/09/2018 à 15:36

Un mal silencieux. En France, 1,5 million de Français sont touchés par une insuffisance cardiaque, révèle la Société française de Cardiologie ce mercredi 5 septembre. Elle met en avant le manque d'informations et de prévention sur cette anomalie du cœur, responsable de 70.000 décès chaque année, soit un toutes les sept minutes.



Essoufflement, prise de poids, œdèmes... Les symptômes de l'insuffisance cardiaque restent en effet méconnus et beaucoup de malades ignorent encore leur condition. Cela a longtemps été le cas de Catherine, 53 ans. "Mon cœur ne bat pas suffisamment, il n'envoie pas assez d'oxygène aux autres organes", explique-t-elle au micro de RTL.



Elle a d'abord une toux persistante. Elle arrête alors de fumer et son médecin lui dit de ne pas s'inquiéter. Mais la fatigue s'intensifie. "Je me trouvais toujours des excuses : tu tousses parce que tu fumes, tu n'arrives pas à monter tes escaliers parce que tu as 50 ans et que tu n'as jamais fait de sport", explique-t-elle.



Monter un escalier devient "votre Everest à vous"

Jusqu'au jour où elle accompagne sa mère chez son cardiologue. "il m'a entendu tousser, et m'a demandé tout de suite de faire une échographie du cœur. Là, j'ai vu sa tête changer", explique Catherine.

Depuis, sa vie est un épuisement quasi permanent. "Les courses, c'est difficile, faire son ménage devient compliqué... Quand vous êtes devant un escalier et que vous ne pouvez pas le monter, c'est votre Everest à vous", témoigne-t-elle.



Catherine a dû déménager car elle n'arrivait plus à monter les quatre étages pour atteindre son logement. "Il y a des jours où on est à plat et on ne sait pas pourquoi : la seule chose, c'est d'attendre que ça passe". Elle a repris le travail deux jours par semaine, mais les traitements sont de moins en moins efficaces. Catherine attend désormais une greffe du coeur.