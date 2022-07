27 millions de rendez-vous chez les médecins généralistes ne sont pas honorés chaque année

C'est un chiffre qui pousse les médecins au coup de gueule. En Ile-de-France, les généralistes constatent que de plus en plus de patients leur posent des lapins. Selon une enquête lancée par un syndicat de médecins en région parisienne, cela représente en moyenne deux rendez-vous par jour. À l'échelle de la France, ce sont 27 millions de rendez-vous à l'année qui ne sont pas honorés. Ce nombre de consultations correspond à l'équivalent du temps de travail de 4.000 médecins. Un problème qui empêche aussi d'autres patients d'être soignés.

À Massy, le docteur Saada Arnaud confie qu'il est "excédé de ça". "Cela correspond à deux jours travaillés en moins, par mois", calcule-t-il. Puis il glisse : "on est clairement dans du mépris". Ici, ce sont surtout les nouveaux patients qui décident au dernier moment de ne pas venir. "Ils trouvent un rendez-vous plus tôt dans la journée et du coup ils oublient d'annuler l'autre. Ou alors ils vont mieux et se disent que du coup ils ne viennent plus", explique-t-il.

"Sauf que derrière il y a un bébé que je ne vais pas pouvoir prendre alors qu'il a 40°C de fièvre parce que, effectivement, je n'ai plus de rendez-vous", s'inquiète le docteur. Et si certains sont même récidivistes, le docteur Saada redouble de pédagogie depuis un mois. Mais comme cela ne suffit pas, il aimerait qu'un système de prépaiement soit mis en place lors de la prise de rendez-vous.

