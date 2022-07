Hypertension artérielle : quels gestes adopter pour s'en prémunir ?

C'est une pathologie qui concerne plus d'un tiers des hommes et environ un quart des femmes. L'hypertension artérielle se caractérise par une pression artérielle systolique, la contraction du cœur qui se vide de sang, supérieure ou égale à 14 ou une pression artérielle diastolique, quand le cœur se relâche pour se remplir, supérieure ou égale à 9. Pour la détecter, rien de plus facile : il suffit de prendre sa tension.

Il est alors conseillé de mesurer sa tension une fois par an après 40 ans, et dès 35 ans si on a un parent hypertendu. L'hypertension artérielle est en effet une maladie sournoise, qui ne donne généralement pas de symptômes. Avec une pression trop forte du sang dans les artères, le risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral ou encore de maladie d'Alzheimer est plus important. Environ deux millions d'hypertendus ne sont par ailleurs pas dépistés, selon les estimations.

Si l'âge ou les antécédents familiaux peuvent favoriser l'apparition de la maladie, elle n'a pas de cause particulière dans 90% des cas. Pour normaliser sa tension, il est possible de changer quelques habitudes de vies et adopter de bons réflexes. RTL vous guide.

Éviter les sources de stress

Sans être à l'origine de l'hypertension artérielle, le stress peut provoquer des poussées des tension. Cependant, dès que celui-ci disparaît, tout rentre dans l'ordre. Opter pour des techniques de relaxation, comme le yoga ou la sophrologie, peut être un bon moyen de limiter les pics de stress et ainsi les à-coups émotionnels.

Le sommeil a également importance, car la pression artérielle baisse durant la nuit. Pour soulager le système cardiovasculaire, il est alors recommandé de dormir au moins sept heures. Les apnées du sommeil peuvent aussi élever la tension artérielle : en cas de ronflements bruyants et de fatigue dès le réveil, parlez-en à votre médecin traitant.

Bouger sans brusquer le coeur, manger moins salé

Une activité régulière est conseillée pour tous, également pour les personnes atteintes d'hypertension artérielle afin de bouger sans brusquer le cœur. L'idéal est une pratique d'au moins 30 minutes, cinq fois par semaine. De préférence, une activité d’endurance, comme la marche rapide, le jogging ou encore le vélo, et en extérieur si possible. Cela permet de profiter du soleil, qui est bénéfique pour la tension. Les UV activent en effet la production de monoxyde d'azote au niveau cutané, favorisant ainsi la dilatation des vaisseaux sanguins, et donc la baisse de la pression artérielle.

Moins de sel dans l'assiette

L'ennemi alimentaire de l'hypertension artérielle se trouve sur toutes les tables : le sel. Consommé en excès, celui-ci augmente la pression artérielle. Le mieux est alors de le laisser à la cuisine lors du repas. Les produits préparés, souvent trop riches en sel, sont quant à eux à consommer avec modération. Parmi les produits à diminuer, le pain et les biscottes, les fromages et charcuteries très salées, mais aussi la moutarde, les bouillons cubes ou encore la sauce soja.

Les fruits et légumes riches en potassium sont en revanche de bons alliés. À table, on évite de dépasser un verre de vin par jour et dans le quotidien, on ne laisse pas les kilos en trop s'installer. Une prise rapide de poids risque de déséquilibrer la tension artérielle.

