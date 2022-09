Depuis plusieurs mois, Thomas, quatorze ans, ne mène plus une vie normale. État de fatigue quasi-permanent, regard vide, propos étranges et soudaines fringales… Tous les 15 jours, l’adolescent change brusquement de comportement.

"Les parents remarquent qu'il dort énormément, 22 heures sur 24. Ils ont du mal à le sortir du lit, à l'appeler pour déjeuner. Il est vraiment très somnolent. Et il signale aussi qu'il dort beaucoup. C'est bizarre. Et pendant ses deux heures d'éveil sur 24 heures, il n'est pas normal du tout. C'est pas juste de l'hyper-sommeil", explique Isabelle Arnulf, neurologue et spécialiste des pathologies du sommeil à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris dans "Symptômes".

La situation empire, les crises se répètent et l’inquiétude grandit chez les parents du jeune garçon. Aux urgences, la thèse d’une encéphalite ou d’une méningite est questionnée. Pourtant, les résultats de la ponction lombaire ne montrent rien d’anormal. L’IRM et l’encéphalogramme ne détectent également aucune anomalie au cerveau. Thomas est renvoyé chez lui, sans réponses.

Mais les crises de Thomas perdurent et ne s’améliorent pas. La piste psychologique est cette fois-ci explorée. Peut-il s'agir d'une dépression infantile ? Le jeune garçon se sent hors de la réalité : "il dit au psychiatre ‘je pourrais presque sauter par la fenêtre, ça n’arriverait pas vraiment’. Le psychiatre s'inquiète, car à cet âge-là malheureusement, ils passent vite à l'acte", ajoute la neurologue.

Thomas est alors placé sous surveillance pédopsychiatrique. "Au bout de trois semaines, tout disparaît. Il n'a plus de symptômes et il redevient un jeune homme passionné qui adore ses amis, son téléphone portable et le BMX", se souvient Isabelle Arnulf. Le répit est de courte durée… Un mois plus tard, les crises recommencent. Face à la détresse de leur fils et de nouveau dans l’impasse, les parents de Thomas se tournent vers Internet, désespérément à la recherche de réponses pour leur jeune garçon.



Si les médecins déconseillent fortement l’autodiagnostic par Internet, qui induit souvent en erreur, il se peut que l’on trouve une piste et parfois un diagnostic, auquel on n’aurait jamais vraiment pensé. "Déréalisation", "hypersomnie"... En tapant les deux principaux symptômes de leur fils, les parents de Thomas voient s’afficher sous leurs yeux, la page avec toutes les réponses à leurs questions.

"Symptômes" est un podcast sur la santé bi-mensuel dans lequel un médecin raconte une enquête médicale qui l'a particulièrement marqué dans sa carrière.



