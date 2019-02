Crédit Image : Louise Malnoy, Sylvain Thizy et Martin Gabriels | Crédit Média : Louise Malnoy, Sylvain Thizy et Martin Gabriels | Date : 07/02/2019

L'homéopathie est au cœur d'un débat passionné. Médecine alternative efficace pour les uns, simple placebo en tube pour les autres…Le Conseil de l'Ordre des médecins ne condamne pas l'homéopathie mais affirme sa désapprobation pour cette pratique. En mars dernier, 124 professionnels de santé signaient une tribune dénonçant son remboursement par la sécurité sociale pouvant aller jusqu'à 30%.



Leur argument ? Rien ne prouve les effets de l'homéopathie. Un appel qui continue de déchirer le milieu médical. Les syndicats de médecins homéopathes ont très vite porté plainte contre ces signataires pour manquement à la confraternité.

Parmi ces signataires de l'appel contre les "médecines alternatives", le Dr Céline Berthié. "On ne laissera pas condamner un médecin parce qu'il a dit en 2018 que l'homéopathie ne marchait pas. On ne peut pas, nous avec notre responsabilité de médecins, donner une caution à des thérapies dont on sait qu’elles sont au mieux un effet placebo, au pire délétères parce qu'elles engendrent des retards de prises en charge", dit-elle.

Le plus souvent, ce sont des plantes

Ébranlé par ce climat de défiance, le leader mondial de l'homéopathie a exceptionnellement accepté de montrer ses procédés de fabrication. Tout commence avec ce que l'on appelle des souches, la matière première. "Ça va du soufre, le sulfure, qui est très utilisé en homéopathie, au calcaira carbonica, qui est le calcaire d'huitre par exemple", explique Jean-Christophe Bayssat, le directeur général délégué des laboratoires Boiron. Mais le plus souvent, ce sont des plantes.



Au centre anti-cancer de Lyon, le Docteur Thomas Bachelot a toujours douté des effets de l'homéopathie. "Je suis très sceptique par rapport à ça. Néanmoins en bon scientifique sachant qu’il y a des malades qui disent que leur santé s’est améliorée, c’était logique qu'on teste ça", explique-t-il.



Cet oncologue a mené une étude sur l'intégration de ces médicaments dans les traitements contre le cancer. Il les a proposés à ses patients pour réduire certains effets secondaires de la chimiothérapie comme les nausées. "On s'attendait à ce que 30% des patients vomissent quand même ou aient des symptômes de nausée après les chimio et en fait, à la sortie de l'étude on a vu qu'aucune patiente n'avait de vomissements ou très très peu en tout cas", convient-il.



Désormais c'est à la Haute Autorité de Santé de trancher. D'ici le printemps, elle décidera du maintien ou non du remboursement de l'homéopathie par la Sécurité sociale.