publié le 27/03/2019 à 13:54

Une nouvelle pierre à l'édifice de l'égalité est-elle sur le point d'être posée ? Une équipe scientifique américaine a annoncé lundi 25 mars qu'une pilule contraceptive pour hommes avait passé la première étape de validation avant une mise sur le marché, rapporte le site Le quotidien du médecin.



Cette pilule nommée "11-beta-MNTDC" est à prendre oralement et, selon le site spécialisé, a "une double activité androgénique et progestogénique" supprimant ainsi "la production de gonadotrophine". En d'autres termes : en prenant cette pilule, les hommes ne produiraient plus de spermatozoïdes.

Les tests scientifiques ont été effectués sur un échantillon de 40 hommes pendant 28 jours, précise Midi Libre. Dix d'entres-eux ont reçu un placebo, les autres ont été séparés en deux différents groupes pour recevoir ainsi deux dosages différents. La prise du médicament n'a pas entraîné d'effet secondaire, notamment concernant la libido, et une fois arrêté, la production des hormones a repris normalement.

Si ces premiers résultats sont concluants, la durée d'observation des volontaires n'est pas suffisante pour et des études plus longues devront être menées avant la mise de ce nouveau moyen de contraception sur le marché dans... une dizaine d'années, selon Christina Wang, la chercheuse en charge des tests.