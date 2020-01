Grippe saisonnière : les bons gestes pour s'en prémunir

et AFP

publié le 07/01/2020 à 06:05

Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont concernées par l'épidémie de grippe, rapporte Santé Publique France dans son dernier bulletin épidémiologique de ce lundi 6 janvier. Rappelons que la meilleure manière de s'en prémunir reste la vaccination, avec un "délai de 15 jours" après l'acte vaccinal pour être totalement protégé.

Chaque année, la grippe touche 2 à 6 millions de personnes, et fait 10.000 morts en moyenne. Elle entraîne aussi des dizaines de milliers de passages aux urgences.

L'hiver dernier, l'épidémie avait entraîné une mortalité moins élevée que la moyenne des années précédentes, mais malgré tout importante, compte-tenu de sa courte durée, avec environ 8.100 décès estimés pendant les deux mois de phase épidémique.

Se laver les mains, aérer sa maison, bien manger...

Selon l'agence nationale de santé publique, des gestes simples permettent d'éviter de l'attraper comme se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans son coude ou utiliser un mouchoir à usage unique.

Porter un masque jetable quand on est malade et aérer son logement permettent aussi de limiter la transmission du virus. Enfin, soigner son alimentation avec des repas sains et équilibrés, vous aideront à renforcer vos défenses naturelles.

Les poivrons, le citron ou encore les céréales apportent des vitamines qui permettront à votre corps de mieux passer l'hiver.