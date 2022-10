Rhume, Bronchiolite, Grippe, Gastro, Bronchite, Rhino : comment s'en protéger ?

Tous les ans, en fin d'année, les mêmes maladies font leur apparition : rhume, grippe, gastro-entérite, bronchiolite, bronchite ou encore rhinopharyngite. Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour se protéger de ces virus hivernaux.

Bronchite

La bronchite est une inflammation de la muqueuse des bronches. Le principal symptôme qui précède la maladie est le rhume et il se caractérise par une toux grasse importante. Pour se prémunir de cette maladie, qui peut aussi bien être virale que d'origine bactérienne, il est important de mettre en place les gestes barrières : lavage des mains régulier, notamment après avoir pris les transports en commun, aérer le lieu de vie et de travail ou encore porter le masque.

Il est important de savoir que le tabac et la pollution aggravent la bronchite. Il est donc déconseillé de fumer ou de s'exposer dans des endroits pollués ou enfumés.

Gastro-entérite

La gastro-entérite est une maladie virale qui se caractérise par plusieurs symptômes : la diarrhée, des crampes abdominales, des nausées et enfin des vomissements. Pour se protéger de cette maladie, il est évidemment conseillé d'appliquer les gestes barrières précédemment cités, en insistant particulièrement sur le lavage de main. Il faut éviter les contacts dans les lieux publics très fréquentés et s'assurer de porter un masque en présence de personnes malades.

L'alimentation joue également un rôle important pour se prémunir de la gastro. Privilégiez les aliments qui ne nécessitent pas trop d'efforts des intestins comme le riz ou les bananes. Évitez toutes les matières grasses, comme les laitages ou les œufs. Enfin, il faut avoir un sommeil régulier et conséquent afin d'avoir de meilleures défenses immunitaires.

Rhume

Le rhume est une maladie virale qui est principalement marquée par un écoulement du nez et des maux de tête. Un mal de gorge et une démangeaison sont aussi des symptômes courants du rhume. Pour se protéger du rhume, il est important de rappeler que cette maladie se transmet soit par la salive, soit par les sécrétions nasales. Il faut minimiser les contacts avec les personnes ayant le nez qui coule, ou du moins s'assurer de bien respecter les gestes barrières.

Le rhume se transmettant également par voie aérienne, évitez les contacts avec les personnes qui toussent ou éternuent et portez un masque. Il faut bien se nettoyer le nez, à l'aide de sérum physiologique ou de spray à l'eau de mer. Enfin, il faut aérer vos lieux de vie. Pour éviter d'attraper un rhume, essayez de rester à l'air libre le plus possible.

Bronchiolite

La bronchiolite est une maladie respiratoire qui touche les bébés. Elle est très courante et très contagieuse. Cette maladie provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante.



Pour éviter que votre enfant ne soit touché, nettoyez lui son nez au moins six fois par jour avec du sérum physiologique. Donnez à votre bébé de l'eau régulièrement et nourrissez le plus souvent, avec des quantités plus faibles. Il ne sert à rien de trop couvrir l'enfant. Enfin, il est évidemment déconseillé de fumer à sa proximité, pour la bronchiolite ou simplement pour lui éviter tout contact avec la fumée du tabac.

Une épidémie de bronchiolite menace plusieurs régions françaises. Selon le bilan hebdomadaire de Santé publique France, les derniers jours ont été marqués par la "poursuite de l'augmentation des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans".

Grippe

La grippe est une infection virale très contagieuse qui se caractérise par le nez qui coule, de la fièvre, des courbatures ou encore une toux sèche. Cette année, l'épidémie de grippe est arrivée tôt. Après trois ans de mesures contre la Covid-19, nos corps sont moins bien immunisés contre cette maladie.



Pour se prémunir de cette maladie qui tue plusieurs milliers de personnes chaque année, il est avant tout conseillé de se faire vacciner, en priorité pour les personnes les plus à risques : les seniors âgés de plus de 65 ans, les enfants de 6 mois à 5 ans déjà fragilisés par des affections chroniques (maladies respiratoires, maladies rénales, diabète), les femmes enceintes et les personnes obèses.



Outre le vaccin, les mêmes mesures que pour les autres maladies s'appliquent. Il faut donc mettre en place les gestes barrières : se laver les mains au savon et fréquemment, désinfecter les objets touchés dans les transports (portable, écouteurs), mettre du gel hydroalcoolique, éviter de se toucher les yeux, la bouche ou le nez avec les mains sales (le masque peut être une solution). Si vous présentez des symptômes, évitez de vous exposer dans des lieux peuplés, il est d'ailleurs recommandé de rester chez soi.

Rhinopharyngite

La rhinopharyngite est une maladie virale bénigne touchant avant tout les enfants. Les symptômes sont pénibles : fatigue, frissons, éternuements, maux de tête et parfois des douleurs au niveau des oreilles. Comme pour la bronchiolite, donnez régulièrement de l'eau à votre enfant.



Pour se prémunir de cette maladie virale, aérez bien les lieux de vie de l'enfant et faites en sorte qu'il applique au mieux les gestes barrières, à l'école comme à la maison. Peu de risque réside dans la rhinopharyngite, mais méfiez-vous si la température de l'enfant passe la barre des 40° degrés ou si des traces violacées apparaissent sur la peau, il faut immédiatement aller chez le médecin.

