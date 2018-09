publié le 28/09/2018 à 11:09

Une ville qui a décidé de perdre 100.000 kilos. En Galice, dans le nord de l'Espagne, on trouve la ville de Naron, 40.000 habitants dont 9.000 en surpoids et 3.000 obèses. Beaucoup trop pour les autorités de la ville, qui ont décidé de dire stop et ont lancé un vaste programme pour inverser la tendance.



Pas facile qui plus est dans cette région renommée pour ses plats gastronomiques certes mais souvent pantagruéliques. La Galice est d'ailleurs la région d’Espagne qui a le plus fort taux de personnes en surpoids.



À Naron, tout le monde s'y est mis nous dit ce matin Science et Avenir. Même la maire de la ville s'est pesée, avec ses conseillers municipaux, serrés sur une bascule géante. Partout, les administrés sont invités à faire du sport. À l'école par exemple, fini la cour de récré, les élèves sortent marcher le long de l’océan.



Ils ont également la possibilité de faire une heure de sport par jour, et les plus récalcitrants peuvent se jucher sur un vélo d'appartement pour l'activité "Je pédale en lisant". Ceux qui n'habitent pas trop loin sont encouragés à venir à pied, à vélo ou en trottinette. La ville a d'ailleurs mis au point un système de bracelets électroniques qui permet de prévenir les parents qu'ils sont bien arrivés

Les restaurateurs jouent le jeu

Il faut faire du sport donc, mais aussi bien manger. Les restaurateurs d'ailleurs eux aussi jouent le jeu. 18 d'entre eux proposent désormais des plats moins riches, en promouvant un régime non pas méditerranéen mais atlantique, privilégiant les produits de l’océan.

"Je remplace le sel par les algues, et le beurre par de l'huile d'olive", dit ainsi l'un d'eux.

Et toutes ces mesures ont fonctionné. Maria Joze, la professeure qui fait marcher ses élèves le long de l'océan, et bien elle a perdu 14 kilos en un an. Une mère de foyer, qui marche chaque jours avec des copines, a perdu 12 kg.



Au-delà de ces 100.000 kilos à perdre, le médecin de la ville espère surtout que les habitants adopteront un style de vie plus sain, pour freiner les maladies chroniques et du même coup réduire les dépenses de santé