L'acteur Richard Berry s'explique et se défend devant le tribunal. Sa fille Coline Berry avait été condamnée pour diffamation après une plainte de son ancienne belle-mère Jeane Manson, en première instance à 27.000 euros d'amende et de dommages-intérêts. L'acteur de 72 ans, accusé de violences sexuelles et de jeux sexuels sur sa fille dans les années 80, s’est donc défendu comme simple témoin, lui qui ne s'était jamais exprimé dans la presse sur cette affaire.

Dès ses premiers mots, Richard Berry a précisé qu'il n'était pas à l'origine du procès pour diffamation : "Je ne l'ai pas voulu, car je suis son père. Coline reste ma fille même si toutes ses accusations sont mensongères. Je suis touché, affecté par ce qu'elle a dit, je suis triste et choqué mais pour moi maintenant c'est foutu, le mal est fait".

Après une longue pause, le comédien a rajouté : "Coline a un problème psychologique depuis longtemps. Depuis l'enfance elle a toujours menti, on la surnommait 'Coco la mytho', tout ce qu'elle a déclaré sur moi est faux". "Pourquoi l'a-t-elle fait ?", a alors demandé le président. "Par jalousie contre mes ex-épouses. J'ai une carrière, sa jeune sœur Joséphine aussi. Coline a une vie compliquée, elle n'a peut-être pas trouvé autre chose pour exister", a conclu l'acteur.

À écouter également dans ce journal

Transports - Il va falloir s'armer de patience si vous avez prévu de vous déplacer avec les transports ce jeudi 10 novembre en Ile-de-France. Les agents de la RATP sont en grève et la journée noire annoncée aura bien lieu.

Coupe du Monde - Le verdict est tombé à 20h16, mercredi 9 novembre, à un peu moins de 11 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) et 13 de l'entrée en lice de la France dans le tournoi face à l'Australie (mardi 22 novembre, 20h, heure française) : Didier Deschamps a dévoilé sa liste 25 éléments.

Musique - Selon nos informations exclusives, Michel Sardou annoncera dimanche sur France 2 son ultime tournée Je me souviens d'un adieu, qui devrait débuter en octobre 2023.

