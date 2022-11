INVITÉE RTL - "Déjà plus de 20 tonnes" de cocaïne saisies en 2022, annonce la directrice de l'OFAST

En 2021, le nombre de saisies de stupéfiants avait atteint un niveau historiquement haut et pour 2022, on parle déjà d'une année record. Invitée de RTL ce jeudi 10 novembre, Stéphanie Cherbonnier, directrice de l’OFAST (Office français de lutte contre les stupéfiants), confirme des chiffres pour 2021 "historiquement élevés, notamment pour les saisies de cocaïne, puisqu'on a pour la première fois dépassé les 20 tonnes, avec plus de 26 tonnes saisies sur l'ensemble de l'année".

"La tendance 2022 suit cette hausse puisque les chiffres encore non-consolidés démontrent qu'on a déjà atteint plus de 20 tonnes de cocaïne saisies. Ces chiffres ne sont pas une spécificité française. Nos partenaires européens connaissent ces mêmes tendances", ajoute-t-elle. Pour expliquer cette hausse des saisies, Stéphanie Cherbonnier avance "que les services sont mieux coordonnés, donc une meilleure communication avec nos partenaires étrangers mais c'est aussi parce que les organisations criminelles envoient plus de produits sur le continent européen".

La part qui est saisie par rapport à la part de stupéfiants importés est quant à elle très difficile à estimer. "Ce qu'il faut, c'est démanteler les organisations criminelles en amont. (...) L'action que l'on conduit sur les points de deals est extrêmement importante. Nous arrivons à intercepter des têtes de réseaux", assure-t-elle.

